США и РФ намерены вместе блокировать план ЕС по ядерной безопасности – СМИ

Представители двух стран пытаются сорвать инициативу Швейцарии, которая заставит операторов ядерной энергетики инвестировать больше денег на безопасность. Об этом сообщает INSIDER со ссылкой на Bloomberg. Как пишет издание, об этом сообщили 8 анонимных европейских и американских дипломатов.

Даже несмотря на обострение отношений между США и РФ из-за украинского кризиса, две страны объединяют усилия для предотвращения введению более жестких мер в безопасности ядерной энергетики, заявляют дипломаты.

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Сообщают, что США является крупнейшим мировым производителем ядерной энергии, в то время как Россия экспортирует наибольшее количество ядерных реакторов. Попытки ЕС повысить безопасность ядерных реакторов сделают производство энергетики более дорогим.

ЕС занялась вопросом ядерной безопасности после аварии от цунами на японской АЭС острова Фукусиме в марте 2011 года. Тогда 160 тысяч человек покинули зону поражения.