Сервис Apple Pay появится в Украине в ближайшие несколько месяцев

В этом году сервис также начнет работать в Польше и Норвегии.

Мобильная платежная система Apple Pay уже в ближайшие несколько месяцев появится в Украине.

Об этом заявил генеральный директор Apple Тим Кук на пресс-конференции относительно результатов компании за прошедший финансовый квартал, сообщает Appleinsider. По его словам, в этом году сервис также начнет работать в Польше и Норвегии.

Читайте такжеGoogle закроет сервис Play Music - СМИНикаких дополнительных деталей Кук не сообщил, однако издание предполагает, что сервис появится в Украине уже летом этого года.

Система Apple Pay появилась в октябре 2014 года в США. В 2015 году она стала доступна для жителей Великобритании, Австралии и Канады. Позже в список также попали Китай, Япония и Россия, а в этом году к ним присоединилась Бразилия.

Сервис поддерживают не только смартфоны компании, а и планшеты iPad, компьютеры Mac и "умные часы" iWatch.

Напомним в прошлом году в Украине начал работать аналогичный сервис от компании Google - G Pay.