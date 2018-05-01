Один из основателей популярного мессенджера WhatsApp ушел в отставку

СМИ сообщают, что у Кума и руководства Facebook были разные взгляды на защиту данных пользователей. Сам бизнесмен не уточнил причины своего решения.

Один из основателей популярного мессенджера WhatsApp, эмигрант с Украины Ян Кум заявил, что покидает компанию. Конкретной причины такого решения Кум не указал.

"Пришло время двигаться дальше", - написал он в понедельник, 30 апреля, на своей странице в Facebook. Приложение на сегодня наиболее популярно среди аналогов, количество его активных пользователей оценивается в полтора миллиарда человек, пишет DW.

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Газета The Washington Post писала о разногласиях Кума с руководством Facebook, которая контролирует WhatsApp. Отмечается, что противоречия с компанией Марка Цукерберга были связаны с различными взглядами на безопасность данных, способы монетизации и передачу данных пользователей WhatsApp компании Facebook.

"Уход Кума совсем непривычный для Facebook. Внутренний круг менеджмента и совет директоров проявили удивительную преданность компании во время скандалов", - отмечает издание по проблемам соцсети из-за утечки данных к Cambridge Analytica.

Кум продал WhatsApp компании Facebook за сумму более 19 миллиардов долларов в 2014 году и вошел в ее совет директоров. Его, как сообщается, он также оставит. Другой соучредитель WhatsApp Брайан Ектон уволился из компании в 2017 году. Недавно он призвал пользователей удалить аккаунты в Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica.