Дуров запретил адвокатам участвовать в суде о блокировке Telegram
15:32, 12 апреля 2018Наука и IT
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Такое решение принято "дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием".
Иллюстрация REUTERS
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запретил адвокатам компании принимать участие в судебном заседании по рассмотрению иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера на територии Росии.
Читайте такжеВ России могут заблокировать Telegram уже 13 апреляОб этом сообщил один из адвокатов Telegram Павел Чиков на своем канале в мессенджере.
"Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием", - написал Чиков.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск с требованием заблокировать мессенджер Telegram после того, как Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи для шифрования информации.
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