Дуров запретил адвокатам участвовать в суде о блокировке Telegram

15:32, 12 апреля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеВ России могут заблокировать Telegram уже 13 апреляОб этом сообщил один из адвокатов Telegram Павел Чиков на своем канале в мессенджере.

"Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием", - написал Чиков.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск с требованием заблокировать мессенджер Telegram после того, как Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи для шифрования информации.

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Теги: #Telegram#Павел Дуров