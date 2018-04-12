Дуров запретил адвокатам участвовать в суде о блокировке Telegram

Такое решение принято "дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запретил адвокатам компании принимать участие в судебном заседании по рассмотрению иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера на територии Росии.

Читайте такжеВ России могут заблокировать Telegram уже 13 апреляОб этом сообщил один из адвокатов Telegram Павел Чиков на своем канале в мессенджере.

"Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием", - написал Чиков.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск с требованием заблокировать мессенджер Telegram после того, как Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи для шифрования информации.