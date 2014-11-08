Еще один отработавший советский спутник сошел с орбиты - СМИ
19:48, 08 ноября 2014Наука и IT
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Еще один отработавший советский спутник ”Космос-1441” сошел с орбиты.
Советский спутник сошел с орбиты / angiesdiary.com
Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель Минобороны РФ Алексей Золотухин.
”По данным Центра контроля космического пространства схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 14 часов 52 минуты 8 ноября над акваторией Тихого океана”, - сказал Золотухин.
Ранее сообщалось, что два советских спутника, один из которых ”Космос-1441”, упадут на Землю в первых числах ноября. Обломки второго супутника упали 29 октября в Карибское море.
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”Космос-1441” был запущен 16 февраля 1983 года с космодрома Плесецк. Срок его ”жизни” на орбите завершился в феврале 1984 года.
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