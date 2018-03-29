Нам есть чем гордиться: журналисты рассказали о новой украинской экспедиции в Антарктиду

Исследования, которые украинские ученые ведут в Антарктиде уже более 20 лет, важны не только для отечественной, но и для мировой науки.

На антарктическую научную станцию «Академик Вернадский» 22 марта отправилась 23-я украинская научная экспедиция, которая будет нести на объекте круглогодичную вахту, наблюдая за изменением климата и озонового слоя.

Об этом говорится в статье журнала «Новое время». Отмечается, что вместе с «зимовщиками» в Антарктиду отправились и так называемые «сезонщики» - 12 ученых, которые проведут на станции краткосрочные исследования (в частности – заборы образцов). Сезоном в Антарктиде называют 2–3 месяца “лета”, когда тает лед.

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Биологические, геологические, геокосмические исследования, которые украинские ученые ведут в Антарктиде уже более 20 лет, как отмечается, значимы не только для отечественной, но и для мировой науки. На отечественные разработки в сфере биологии, в частности изучение обитающих в Антарктиде микроорганизмов, ссылаются ведущие мировые ученые. А прогнозами украинских метеорологов, точно предсказывающих погоду в Антарктиде на три месяца вперед, пользуются исследователи других стран.

“Нам есть чем гордиться”,— отметил Евгений Дикий, и. о. директора Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

Украинцы, желающие провести год на Южном полюсе, вот уже 23 года проходят жесткий конкурсный отбор. В состав экспедиций входят не только ученые – на станции также требуется и обслуживающий персонал: механики, врачи и повара. Среди главных этапов конкурса — медкомиссия: кроме отсутствия хронических заболеваний полярники должны быть физически выносливы и психически стабильны.

В Антарктиде полярников на каждом шагу полярников может подстерегать опасность. Хотя там и нет медведей но есть агрессивные поморники — дикие птицы размером с ястреба, которые, защищая кладку яиц, могут спикировать на человека. Даже дружелюбные пинг- вины, которые в Антарктиде совсем не боятся людей и гнездятся поблизости станции, при попытке сфотографироваться с ними запросто могут клюнуть своим мощным клювом. В воде ученых может подстерегать один из самых грозных хищников Южного Полюса – морской леопард.

За опасную работу на станции полярники получают около € 600 в месяц, сохраняя при этом зарплату на своем рабочем месте. Но главной мотивацией для такой поездки остается все-таки профессиональный интерес — возможность прово- дить уникальные исследования в царстве льда и снега, где полно- стью отсутствует влияние циви- лизации.

Питаются участники экспедиции по старым советским нормативам подводников, запасаясь продуктами на весь период зимовки. К примеру, муки и мяса требуется по 1,2 т на экспедицию, рыбы — 310 кг, картошки — 2 т. В пайке также колбасы, сыры, консервы и даже красная икра. Алкоголь тоже имеется, но он лимитирован, исходя из количества предстоящих праздников. Это 13 бутылок шампанского и 70 бутылок вина.

Участники первых украинских полярных экспедиций, впрочем, привезли в Антарктиду самогонный аппарат. И все эти годы по собственному рецепту, который держится в секрете, гонят водку Вернадовку. Затем продают ее туристам в знаменитом баре Фарадей на своей станции

За три летних месяца Вернадского посещают около 4 тыс. туристов со всего мира, а потом де- вять месяцев украинские ученые находятся в полной изоляции, поддерживая связь с внешним миром только по интернету.

Напомним, 21 марта в МОН состоялись проводы 23-й Украинской антарктической экспедиции. Экспедиция будет находиться на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» целый год. В ее состав вошли 12 мужчин - 7 ученых и 5 технических работников.

Еще одна экспедиция – сезонная, будет работать во время пересменки 22-й и 23-й УАЭ - на протяжении почти трех недель. Ученые, в частности, будут отбирать образцы для исследований, заявки на которые подали 20 научно-исследовательских учреждений Украины.

Подробнее о новой украинской антарктической экспедиции читайте в свежем выпуске еженедельника «Новое время» (29 марта 2018 №12 (189).