Завтра в Антарктиду отправятся украинские научные экспедиции

На единственной украинской антарктической станции «Академик Вернадский» ученые будут проводить метеорологические, биологические и геофизические исследования.

Завтра в Антарктиду отправятся две украинские научные экспедиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, сегодня в МОН состоялись проводы 23-й Украинской антарктической экспедиции.

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Первая экспедиция будет находиться на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» целый год. В ее состав вошли 12 мужчин - 7 ученых и 5 технических работников.

Участники годичной экспедиции будут проводить метеорологические, биологические и геофизические исследования. В частности, продолжат непрерывные наблюдения за изменением климата, за состоянием озоновой дыры, будут изучать изменение уровня моря, аномальное магнитное поле, популяции пингвинов и тому подобное.

Вторая экспедиция - сезонная, в которую вошли 12 ученых. Они будут работать во время пересменки 22-й и 23-й УАЭ - на протяжении почти трех недель. Ученые, в частности, будут отбирать образцы для исследований, заявки на которые подали 20 научно-исследовательских учреждений Украины.

И.о. начальника Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий сообщил, что стратегическими целями для НАНЦ является распространение деятельности, кроме Антарктики, также на Арктику и возрождение украинского научного флота. Среди ближайших задач - обеспечение нормальной интернет-связи на станции, что позволит проводить онлайн-трансляции, расширение международного сотрудничества, возобновление морских исследований в Южном океане, разработка новой государственной программы исследований в Антарктике на 2021-2030 годы.

В свою очередь министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что в этом году МОН впервые за длительный период времени выделил около 15 млн грн на проведение капитального ремонта на единственной украинской антарктической станции. Эти средства пойдут на то, чтобы создать комфортные условия для жизни на станции, а также улучшить возможности для проведения исследований.

По ее словам, сейчас вся украинская антарктическая программа стоит 72 млн грн, и впервые за много лет программой предусмотрены средства на проведение капитального ремонта на станции.

«Кроме того, благодаря проведению открытых тендерных процедур Национальному антарктическому научному центру в этом году удалось сэкономить около 10 млн грн, которые мы хотим инвестировать в развитие и улучшение исследований», - отметила Гриневич.

Ранее сообщалось, что Украина начнет сотрудничать в сфере антарктических исследований с Китаем и Малайзией, а также расширять сотрудничество с Турцией.