Смарт-часы Apple Watch поступят в продажу весной 2015 года - СМИ

В 9to5Mac получили от своего источника стенограмму видеообращения глава розничного подразделения Анджелы Арендтс к сотрудникам розничного сектора Apple, в котором она заявила, что запуск Apple Watch состоится грядущей весной. Обращаясь к своим подчинённым, она сообщила, что они должны сохранить свои силы для предстоящего торгового сезона.

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Источники издания отмечают, что Apple уже разрабатывает стратегию розничных продаж. Кроме того, сотрудники Apple Store пройдут обучение для того, чтобы помочь клиентам выбрать необходимую ему модель Apple Watch и поделиться пользовательским опытом. Арендтс считает, что запуск Apple Watch углубит отношения с клиентами, что является крайне важным для будущих продаж.