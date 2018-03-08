Двойная звездная система "Око Саурона" оказалась сложнее, чем считалось

Новые наблюдения за HR 4796, проведенные с помощью космического телескопа Hubble, показали, что система и больше, и сложнее, чем считалось.

Телескоп Hubble взглянул в знаменитое "Око Саурона" и обнаружил, что оно больше похоже на бумеранг, а сама система является более сложной, чем считалось ранее.

Облик двойной звездной системы HR 4796 благодаря эффектному виду, напоминает недоброе "Око Саурона" из трилогии "Властелин колец", ее снимки известны весьма широко, пишет Naked Science.

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"Зрачок" ее образует обычная молодая звезда HR 4796А, вдвое более крупная, чем Солнце, и в 20 раз более яркая, окруженная плотным протопланетным диском пыли радиусом в 2 раза больше орбиты Плутона. Второй участник тандема, расположенного от нас примерно в 220 световых годах, – красный карлик HR 4796В.

Грозный красный оттенок системе придает обилие толинов, смеси органических веществ, образующихся из метана и других простых углеводородов под действием ультрафиолетового излучения (толины же придают и красный цвет, например, некоторым областям того же Плутона).

Однако новые наблюдения за HR 4796, проведенные с помощью космического телескопа Hubble, показали, что система и больше, и сложнее, чем считалось.

В статье, опубликованной в The Astronomical Journal, астроном из Аризонского университета Гленн Шнайдер и его соавторы пишут: "Полученные изображения определенно указывают, что пылевое кольцо входит в состав более крупной, морфологически сложной структуры".

На полученных ими изображениях видно, что "око" скорее напоминает бумеранг величиной порядка 250 млрд км - с длинным вытянутым плечом, сформированным ударной волной, изгибом по центру и неожиданно обрывающимся вторым, коротким, плечом.

Пока неясно, что именно придало системе такую необычную и сложную структуру, хотя, скорее всего, это произошло под влиянием "темной лошадки", второго компаньона системы: притяжение красного карлика HR 4796B вполне могло деформировать пылевые образования HR 4796A. В самом деле, по словам Гленна Шнайдера, нельзя рассматривать такие пылевые системы в изоляции от их непосредственного окружения.

"Взаимодействия с межзвездной средой и силы, действующие со стороны соседних звезд, могут иметь далекоидущие последствия в эволюции подобных систем", - заключает ученый.