Google разрабатывает таблетку для диагностики рака

Компания Google работает над технологией, которая позволит на ранней стадии диагностировать онкологические заболевания, а также сообщать высоком риске инфарктов и инсультов, пишет BBC.

Ключевым элементом должна стать таблетка с наночастицами, которые смогут поступать в кровь и подавать сигналы об изменениях ее состава.

Собранная информация, по планам разработчика, будет поступать на специальный браслет на запястье пациента, а также отправляться на компьютер.

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Идея состоит в том, чтобы выявлять даже небольшие изменения в составе крови, которые могут свидетельствовать о развитии опасного заболевания.

Google предполагает, что создаст возможность постоянного контроля за изменениями в крови, чтобы болезни можно было диагностировать задолго до появления физических симптомов.

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Проект разрабатывается в инновационной лаборатории Google X, где ученые хотят изменить саму суть медицины: перейти от реагирования на уже развившиеся заболевания к профилактическим действиям.

"Наночастицы позволят исследовать человеческий организм на молекулярном и клеточном уровне", - рассказал доктор Эндрю Конрад Би-би-си.

Ранее компания Google рассказывала, что ведет работу над созданием специальных контактных линз для больных диабетом. Они должны будут регулярно проверять уровень сахара владельца.