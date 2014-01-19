Google показал контактные линзы, контролирующие уровень сахара в крови человека

Интерактивные контактные линзы для глаз, позволяющие страдающему диабетом человеку в режиме реального времени контролировать уровень сахара в крови, представила американская компания Google. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британскую радиостанцию Би-би-си.

"Линзы обладают способностью осуществлять контроль за концентрацией в организме глюкозы с помощью анализа в глазу слезной жидкости, - отмечает Би-би-си. - Сейчас больные диабетом должны для определения уровня сахара в крови сдавать кровь".

"Интерактивные контактные линзы имеют наряду с сенсором глюкозы беспроволочный передатчик, который сообщает о необходимости инъекции инсулина", - сказал один из руководителей проекта Брайан Отис. По его словам, одной из главных проблем была разработка миниатюрной антенны для передачи данных. Пока создан действующий прототип линз. Ожидается, что в ближайшее время они поступят в продажу.