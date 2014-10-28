Google создала приложение для мониторинга здоровья
Компания Google выпустила приложение Google Fit, с помощью которого пользователь может следить за своим здоровьем и физической активностью.
Об этом пишет Лента.ру.
Приложение Google Fit было впервые анонсировано на конференции Google I/O в июне. С сегодняшнего дня пользователи могут скачать его бесплатно из магазина Google Play для устройств на платформе Android 4.0 Ice Cream Sandwich и более поздних версий.
С помощью сенсоров, встроенных в Android-смартфоны или носимые устройства, сервис автоматически фиксирует, когда пользователь ходит, бегает или едет на велосипеде. Пользователь может установить те или иные фитнес-цели и отслеживать их достижение.
По словам разработчиков, проверять данные в Google Fit можно не только с Android-смартфонов и носимых устройств на Android Wear, но также на компьютерах через веб-браузер и на планшетах. Пользователь может подключить к платформе сторонние фитнес-устройства и приложения - например, Strava, Runtastic или Runkeeper - и их данные будут интегрироваться в Google Fit.
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Контроль за фитнес-активностью при помощи технологий — один из трендов рынка. Приложение Health, также интегрирующее данные различных фитнес-сервисов, стало частью операционной системы iOS 8 от Apple. Похожее решение поддерживает компания Samsung.