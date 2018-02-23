Airbus показал первый полет собственного летающего такси (видео)

Мест в кабине будущего такси не много - всего для одного пассажира.

Компания Airbus показала полет своего первого летающего такси Alpha One проекта Vahana.

Читайте такжеAirbus испытал двигательную систему летающего таксиКак пишет DailyMail, полет состоялся еще в конце января в Пендлтоне (штат Орегон, США). Во время первого полноценного летного испытания беспилотный аппарат взлетел на 16 футов (почти 5 м) и провел в небе 53 секунды. Во время следующих испытаний разработчики намерены проверить способность дрона долететь до заданной точки.

Габариты Alpha One составляют 6,2 м в ширину, 5,7 м в длину и 2,8 м в высоту. Он может поднять до 745 кг, однако место в кабине будет всего на одного пассажира. Дрон работает полностью на электричестве. Он был разработан по принципу конвертоплана, имеет восемь пропеллеров и шесть роторов. Аппарат может подниматься вертикально и самостоятельно регулирует положение крыльев.

Разработка Alpha One началась в 2016 году. Компания Airbus планирует вывести продукт на коммерческий рынок до 2020 года.