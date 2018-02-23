Airbus показал первый полет собственного летающего такси (видео)
Компания Airbus показала полет своего первого летающего такси Alpha One проекта Vahana.
Читайте такжеAirbus испытал двигательную систему летающего таксиКак пишет DailyMail, полет состоялся еще в конце января в Пендлтоне (штат Орегон, США). Во время первого полноценного летного испытания беспилотный аппарат взлетел на 16 футов (почти 5 м) и провел в небе 53 секунды. Во время следующих испытаний разработчики намерены проверить способность дрона долететь до заданной точки.
Габариты Alpha One составляют 6,2 м в ширину, 5,7 м в длину и 2,8 м в высоту. Он может поднять до 745 кг, однако место в кабине будет всего на одного пассажира. Дрон работает полностью на электричестве. Он был разработан по принципу конвертоплана, имеет восемь пропеллеров и шесть роторов. Аппарат может подниматься вертикально и самостоятельно регулирует положение крыльев.
Разработка Alpha One началась в 2016 году. Компания Airbus планирует вывести продукт на коммерческий рынок до 2020 года.