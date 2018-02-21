Boston Dynamics показала побег робособаки от человека (видео)

09:51, 21 февраля 2018
Наука и IT
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В компании отметили, что робот не пострадал / YouTube BostonDynamics

На видео SpotMini приспосабливается к препятствиям на своем пути. Человек пытается помешать ему открыть дверь и выйти, но робот справляется со своей задачей.

Видео: YouTube BostonDynamics

Отмечается, что способность переносить и реагировать на такие нарушения улучшает успешную работу робота.  Также в компании сообщили, что в результате тестирования робот не пострадал.

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Ранее робособака смогла открыть дверь и уйти вместе с приятелем.

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Теги: #побег робособаки от человека#Boston Dynamics робособака