Boston Dynamics показала побег робособаки от человека (видео)
09:51, 21 февраля 2018Наука и IT
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В компании показали, как робопес справляется с препятствиями на своем пути.
В компании отметили, что робот не пострадал / YouTube BostonDynamics
Компания Boston Dynamics показала новые возможности последнего поколения роботов-собак SpotMini.
На видео SpotMini приспосабливается к препятствиям на своем пути. Человек пытается помешать ему открыть дверь и выйти, но робот справляется со своей задачей.
Видео: YouTube BostonDynamics
Отмечается, что способность переносить и реагировать на такие нарушения улучшает успешную работу робота. Также в компании сообщили, что в результате тестирования робот не пострадал.
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Ранее робособака смогла открыть дверь и уйти вместе с приятелем.
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