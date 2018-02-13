Робособака обзавелась рукой, смогла открыть дверь и уйти вместе с приятелем (видео)

Boston Dynamics показала новые возможности последнего поколения роботов-собак SpotMini - они могут работать в команде и орудовать рукой-манипулятором.

Компания Boston Dynamics показала новые возможности последнего поколения роботов-собак SpotMini. На представленном видео SpotMini с помощью руки-манипулятора поворачивает ручку и открывает дверь. SpotMini придержал дверь для своего собрата без манипулятора, пропустив его вперед. Таким образом, роботы оказались способны действовать в команде. Ранее более крупный робот Boston Dynamics, человекоподобный Atlas, также продемонстрировал умение открывать дверь, однако его движения были менее точны и аккуратны. Как сообщал УНИАН, ранее Boston Dynamics сделала сенсацию, показав робота, который делает сальто.

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