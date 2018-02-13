Робособака обзавелась рукой, смогла открыть дверь и уйти вместе с приятелем (видео)

10:45, 13 февраля 2018
Наука и IT
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Робособаки теперь могут уйти когда захотят / Boston Dynamics

SpotMini придержал дверь для своего собрата без манипулятора, пропустив его вперед. Таким образом, роботы оказались способны действовать в команде.

Ранее более крупный робот Boston Dynamics, человекоподобный Atlas, также продемонстрировал умение открывать дверь, однако его движения были менее точны и аккуратны.

Как сообщал УНИАН, ранее Boston Dynamics сделала сенсацию, показав робота, который делает сальто.

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Теги: #Boston Dynamics