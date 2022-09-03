В ролике дамы, словно из сериала "Спасатели Малибу", вытаскивают из воды флаг СССР.

В Курске сняли похабную рекламу на тему "спасения коммунизма". Ролик демонстрирует, как полуобнаженные девушки вытаскивают из воды красный флаг СССР.

Рекламу создали представители курского отделения "Коммунистов России".

На видео присутствуют барышни-спасательницы в плавательных костюмах. Образ явно списан с главных героинь американского сериала "Спасатели Малибу", которые носили красные облегающие костюмы.

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В ролике демонстрируется, как девушки сидят на пляже и видят в воде красный флаг СССР. Они бросаются его спасать, вытаскивают из воды и говорят: "Мы спасем курский коммунизм".

Создатели рекламы не учли, что в Советском Союзе осуждались даже короткие юбки. А в ролике делаются акценты на отдельных, полуобнаженных частях тела девушек, например, ягодицах.

Напомним, ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в армию набирают бездомных. Им предлагали подписать контракт и отправиться воевать против Украины.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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