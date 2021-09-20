Мужчину хотели выселить из дома.

В Алматы мужчина открыл огонь по судебным приставам, которые пришли выселять его из частного дома. Погибли пять человек.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Мужчина 1967 года рождения открыл стрельбу из огнестрельного оружия по судебным исполнителям около 17:00.

Они пришли к нему с постановлением о выселении.

Читайте такжеВ России орудует "юбочный маньяк" (видео)Под огонь также попали участковые инспекторы и работники департамента по чрезвычайным ситуациям, присутствовавшие на месте.

Сообщается, что пять человек погибли. По данным Tengrinews, среди погибших - капитан и майор полиции.

Стрелявшего обезвредили и задержали.

Напомним, что 20 сентября в Пермском государственном университете устроил стрельбу 18-летний парень. Пострадали 27 человек, из них восемь погибли.

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Автор: Людмила Жерновская