На Харьковщине создана крупнейшая депутатская группа, глава – Светличная

По словам председателя ОГА, главной задачей депутатской группы является разработка конкретных проектов развития региона.

Девяносто депутатов - представителей всех фракций в Харьковском областном совете - объединились в депутатскую группу "Единство и развитие Харьковщины", которую возглавила председатель ОГА Юлия Светличная.

Об этом сообщает сайт ОГА.

Как говорится в сообщении, новая депутатская группа объединила 3/4 депутатского корпуса.

«В сложные времена, как никогда, нужна консолидация. Сегодня в областном совете создана крупнейшая в Украине депутатская группа - 90 депутатов создали «Единство и развитие Харьковщины». Целью нашей группы является развитие региона и страны, защита интересов каждого жителя области. Людям нужны реальные дела, а не политические лозунги и заявления. Нужно работать, строить, создавать, поддерживать людей. Именно это и является главной функцией депутатов местных советов», - заявила Юлия Светличная.

Председатель ОГА также добавила, что главной задачей депутатской группы является разработка конкретных проектов развития региона.

«В 2019-м мы будем продолжать восстанавливать объекты, которые десятилетиями находились в упадке. Приоритетными будут социальная и гуманитарная сфера - прежде всего, восстановление больниц и социальной защите харьковчан. В планах также завершение строительства филармонии, а также строительство современного онкологического комплекса, новых центров административных услуг, школ, детских садов и спортивной инфраструктуры», - сообщила руководитель области.

Она также отметила, что особое внимание в будущем году, как и в 2018-м, будут уделять строительству и ремонту дорог в области.

«В нынешнем году нам удалось сделать немало: полностью восстановлены три магистральные дороги в направлении Донецкой, Луганской и Сумской областей, отремонтированы многочисленные местные дороги. В планах на следующий год - капитальный ремонт, а фактически - строительство дороги Харьков-Лозовая-Павлоград. Удалось заложить средства на этот проект отдельной строкой в ​​государственном бюджете», - сказала глава ХОГА.

Как известно, в состав Харьковского областного совета входят 120 депутатов, представляющие 6 фракций: БПП "Солидарность", "Видродження", "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Объединение "Самопомич", "Наш край".