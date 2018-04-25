В течение суток в Харьковской области произошло 10 пожаров в экосистемах

Крупнейшая из них случилась вблизи села Малая Рогозянка.

В Харьковской области за прошедшие сутки произошло 10 пожаров в природных экосистемах.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, спасатели совершили 10 выездов на тушение пожаров в природных экосистемах. Суммарная площадь горения составила около 4 га.

Крупнейший из пожаров произошел вблизи села Малая Рогозянка Золочевского района. Там горел молодой хвойный лес на площади 3,2 га, который принадлежал Золочевскому лесничеству ГП "Октябрьский лесхоз". Также огонь перекинулся на хвойную подстилку старого хвойного леса, где распространился на площадь 1500 кв. м.

Пожар удалось локализовать в 16:30 и полностью ликвидировать в 16:55. Перебрасывание огня на верхние ярусы деревьев старого леса не допущено.

Отмечается, что причиной этого пожара, как и всейх остальных, стало занесение открытого источника зажигания.

В ближайшие дни погода в Харькове и области будет теплой, поэтому спасатели призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.