Блюда из чечевицы разнообразят повседневное меню.

Чечевица – универсальная зернобобовая культура, из которой можно готовить различные вкусные и полезные блюда. Она бывает разных видов: красная, желтая, зеленая, коричневая и даже черная.

Читайте такжеКак вкусно приготовить цветную капусту: рецепты аппетитных блюдЛюбую чечевицу сначала надо перебрать от мусора и хорошо промыть под проточной водой. А потом замочить либо сразу варить – все зависит от цвета.

Зеленая чечевица не нуждается в предварительном замачивании. Она прекрасно сохраняет форму, поэтому ее часто используют для салатов и других блюд, где нужны целые бобовые. На одну часть бобов берут две части воды. После закипания ее варят до готовности около 20-25 минут.

Бобы коричневой чечевицы заливают холодной водой и оставляют на 40-60 минут. Затем ополаскивают под проточной водой и перекладывают в кастрюлю. Стандартные пропорции бобов и жидкости – 1:2. В среднем коричневая бобовая культура варится 40-60 минут.

Красная и желтая чечевица не требует замачивания и хорошо разваривается. Ее заливают водой в соотношении 1:2. После закипания воды бобовые готовятся 10-15 минут.

Зеленая чечевица с грибами

Чечевица зеленая - 1 ст.

Шампиньоны - 250 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло - 2-3 ст. л.

Зелень (укроп или петрушка) - по вкусу

Чечевицу прежде всего следует перебрать и промыть. Затем залить двумя стаканами воды, посолить. Довести до кипения и варить 20 минут, чечевица должна полностью быть сваренной, но не развариться.

Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок пропустить через пресс или нарезать кубиками. Обжарить овощи до полуготовности на растительном масле.

Добавить порезанные грибы. Жарить до готовности, посолить и поперчить. По желанию добавить любимые специи.

Выложить жареные овощи и грибы к чечевице, добавить зелень и перемешать.

Котлеты из чечевицы и кус-куса

Чечевица красная - 1 ст.

Кус-кус - 1 ст.

Лук репчатый - 2 шт.

Томаты в собственном соку - 100 мл

Петрушка (свежая) - 100 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Оливковое масло - 2 ст. л.

Чеснок - 4 зубчика

Для соуса

Томаты в собственном соку - 200 г

Оливковое масло - 1 ст. л.

Кинза (сухая) - 1 ст. л.

Орех мускатный (сухой) - 1 ч. л.

Чечевицу промыть. Положить в кастрюлю, залить 2 стаканами воды и посолить по вкусу. Довести до кипения и варить на слабом огне до готовности 10-15 минут (воды должно остаться немного).

Снять с огня. Добавить кус-кус, перемешать. Накрыть крышкой и оставить на 15 минут.

Лук мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета на оливковом масле. Влить томатный сок. Добавить соль и перец. Перемешать, подержать на огне 1-2 минуты. Снять с огня. Добавить нарезанную петрушку и перемешать.

Смешать жареные овощи с чечевицей и кус-кусом. Перемешать.

Сформировать котлеты. Обжарить их на сковороде (лучше всего с антипригарным покрытием) без масла по 1 минуте с каждой стороны.

Красная чечевица с овощами

Чечевица красная - 200 г

Лук - 1 шт.

Морковь-1 шт.

Перец болгарский - 0,5 шт.

Помидоры перетертые - 1 ст.

Растительное масло - 1 ст. л.

Вода - примерно 400 мл

Соль, перец черный - по вкусу

Куркума - по вкусу

Паприка копченая - по вкусу

Нарезать лук и потереть на терке морковь. На небольшом количестве масла обжарить лук до золотистого цвета.

Читайте такжеСочные свиные ребрышки: рецепты приготовления вкусного мясаДобавить к луку натертую морковь и нарезанный болгарский перец, обжаривать еще 2 минуты.

Влить стакан томатной жидкости (подойдут измельченные помидоры без кожицы). Дать овощам потомиться примерно 2-3 минуты.

Добавить промытую чечевицу и два стакана воды. Перемешать все, накрыть крышкой и на маленьком огне под крышкой тушить примерно 5-10 минут. При этом следует периодически перемешивать, чтобы не пригорело. При необходимости можно добавить воды.

Когда чечевица будет мягкой, но еще не разваренной, добавить соль, перец, куркуму и копченую паприку по вкусу. Тушить еще 2 минуты и убрать с огня.

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Автор: Алина Вишневская