Ежики мясные - очень нежное и вкусное блюдо. Они округлой формы и с зернышками риса, "выглядывающими" наружу. Отсюда и происходит их название.
Мясные ежики в сметанном соусе на сковороде
- Фарш - 400 г
- Рис - 0,5 ст.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Сливочное масло - 1,5 ст. л.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Масло растительное рафинированное - 3 ст. л.
Для соуса
- Вода - 1,5 ст.
- Сметана - 3 ст. л.
- Мука пшеничная - 1 ст. л.
- Соль и перец черный молотый - по вкусу
Рис следует отварить рис до готовности. Морковь натереть на терке, лук измельчить и обжарить на сливочном масле.
Читайте такжеРумяные куриные котлеты: как приготовить вкусное блюдоСоединить рис, фарш, морковь и лук. Добавить яйцо и соль, тщательно перемешать фарш.
Сформировать ежики диаметром 4-5 см. Обжарить их с двух сторон на растительном масле.
Приготовление соуса. Тщательно размешать в воде сметану, соль, перец и муку.
Вылить соус на ежики. Накрыть сковороду крышкой и тушить на небольшом огне. Через 20 минут ежики в сметанном соусе будут готовы.
Мясные ежики в сметанном соусе в духовке
- Свинина - 400-500 г
- Рис - 150-200 г
- Морковь (средняя) - 1-2 шт.
- Лук репчатый (средний) - 1-2 шт.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Майонез - 150 г
- Сметана - 200 г
- Сыр твердый - 150 г
- Соль, специи
Рис отварить до полуготовности. Мясо, лук и морковь пропустить через мясорубку. Добавить в фарш яйцо, соль и специи по вкусу.
На дно формы налить немного растительного масла и выложить мясные ежики.
Приготовление соуса. Смешать майонез, сметану и соль по вкусу. Влить примерно 150 мл воды для более жидкой консистенции.
Залить соусом ежики, чтобы их покрыло. Сверху натереть сыр. Отправить в духовку на 45-60 минут, в зависимости от особенностей духовки.
Мясные ежики в молочном соусе
- Говядина - 500 г
- Рисовая крупа - 100 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Соль - по вкусу
- Яйцо куриное - 1 шт.
Для соуса
- Мука пшеничная - 20г
- Молоко - 200 мл
- Масло сливочное - 50 г
- Соль - 2 г
Первым делом следует отварить рис. Говядину перекрутить через мясорубку.
Добавить к мясу вареный рис, куриное яйцо и соль, хорошо перемешать.
Читайте такжеНежное творожное печенье: как приготовить аппетитную домашнюю выпечкуЛук порезать мелкими кубикам и спассеровать на сковороде. Добавить ее в фарш и тщательно перемешать.
Мокрыми руками сформировать из фарша шарики. Обвалять их в муке.
Форму смазать сливочным маслом, сложить в нее мясные ежики. Отправить форму в духовку. Ежики должны подрумяниться. Можно предварительно их обжарить на сковороде.
Приготовление соуса. В сковороде подсушить до легкого карамельного оттенка муку. Растереть со сливочным маслом. Переложить массу в кастрюльку и залить горячим молоком. Соус все время следует помешивать, а когда загустеет – процедить.
Залить ежики разведенным с водой соусом. Отправить в духовку еще на 15 минут на максимальном нагреве.
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