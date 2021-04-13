Такие ежики из фарша и риса получаются очень вкусными.

Ежики мясные - очень нежное и вкусное блюдо. Они округлой формы и с зернышками риса, "выглядывающими" наружу. Отсюда и происходит их название.

Мясные ежики в сметанном соусе на сковороде

Фарш - 400 г

Рис - 0,5 ст.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сливочное масло - 1,5 ст. л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Масло растительное рафинированное - 3 ст. л.

Для соуса

Вода - 1,5 ст.

Сметана - 3 ст. л.

Мука пшеничная - 1 ст. л.

Соль и перец черный молотый - по вкусу

Рис следует отварить рис до готовности. Морковь натереть на терке, лук измельчить и обжарить на сливочном масле.

Читайте такжеРумяные куриные котлеты: как приготовить вкусное блюдоСоединить рис, фарш, морковь и лук. Добавить яйцо и соль, тщательно перемешать фарш.

Сформировать ежики диаметром 4-5 см. Обжарить их с двух сторон на растительном масле.

Приготовление соуса. Тщательно размешать в воде сметану, соль, перец и муку.

Вылить соус на ежики. Накрыть сковороду крышкой и тушить на небольшом огне. Через 20 минут ежики в сметанном соусе будут готовы.

Мясные ежики в сметанном соусе в духовке

Свинина - 400-500 г

Рис - 150-200 г

Морковь (средняя) - 1-2 шт.

Лук репчатый (средний) - 1-2 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Майонез - 150 г

Сметана - 200 г

Сыр твердый - 150 г

Соль, специи

Рис отварить до полуготовности. Мясо, лук и морковь пропустить через мясорубку. Добавить в фарш яйцо, соль и специи по вкусу.

На дно формы налить немного растительного масла и выложить мясные ежики.

Приготовление соуса. Смешать майонез, сметану и соль по вкусу. Влить примерно 150 мл воды для более жидкой консистенции.

Залить соусом ежики, чтобы их покрыло. Сверху натереть сыр. Отправить в духовку на 45-60 минут, в зависимости от особенностей духовки.

Мясные ежики в молочном соусе

Говядина - 500 г

Рисовая крупа - 100 г

Лук репчатый - 1 шт.

Соль - по вкусу

Яйцо куриное - 1 шт.

Для соуса

Мука пшеничная - 20г

Молоко - 200 мл

Масло сливочное - 50 г

Соль - 2 г

Первым делом следует отварить рис. Говядину перекрутить через мясорубку.

Добавить к мясу вареный рис, куриное яйцо и соль, хорошо перемешать.

Читайте такжеНежное творожное печенье: как приготовить аппетитную домашнюю выпечкуЛук порезать мелкими кубикам и спассеровать на сковороде. Добавить ее в фарш и тщательно перемешать.

Мокрыми руками сформировать из фарша шарики. Обвалять их в муке.

Форму смазать сливочным маслом, сложить в нее мясные ежики. Отправить форму в духовку. Ежики должны подрумяниться. Можно предварительно их обжарить на сковороде.

Приготовление соуса. В сковороде подсушить до легкого карамельного оттенка муку. Растереть со сливочным маслом. Переложить массу в кастрюльку и залить горячим молоком. Соус все время следует помешивать, а когда загустеет – процедить.

Залить ежики разведенным с водой соусом. Отправить в духовку еще на 15 минут на максимальном нагреве.

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Автор: Алина Вишневская