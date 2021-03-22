Вешенки - доступные круглый год грибы с нежным вкусом и мягким ароматом. Из них можно приготовить множество вкусных и разнообразных блюд. Эти питательные грибы можно варить, тушить, жарить, мариновать, солить, добавлять в салаты и пироги.
Вешенки в сметане
- Свежие вешенки - 500 г
- Сметана (20% жирности) - 200 г
- Лук репчатый - 200 г
- Морковь - 200 г
- Соль - щепотка
- Укроп свежий - 30 г
- Масло подсолнечное (рафинированное) - 5 ст. л.
Нарезать небольшими кусочками грибы. Помыть, очистить лук и морковь. Лук нарезать четвертькольцами, а морковь – небольшими брусочками.
Читайте такжеВкусные салаты без майонеза: рецепты простого и полезного блюдаНа разогретой с маслом сковороде сначала обжарить до мягкости и золотистости лук (около 5 минут), затем добавить морковь. Жарить овощи, помешивая, около 5 минут.
Затем добавить в сковороду грибы. Уменьшить огонь до минимального, накрыть сковороду крышкой и жарить все еще 20 минут. При этом следует периодически помешивать.
Когда из грибов ушла влага, добавить в сковороду сметану. Также всыпать вымытый и измельченный укроп. Все вместе подержать еще несколько минут.
Вешенки с картошкой в духовке
- Картофель - 250 г
- Вешенки - 300 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - зубчик
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Сметана - 150 мл
- Сыр твердый - 50 г
- Тимьян - 2 веточки
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Лук репчатый очистить и нарезать мелкими кубиками. Влить в сковороду оливковое масло и прогреть его. Вкинуть лук, обжаривать 4-5 минут, помешивая.
Вешенки помыть под проточной водой, обсушить и нарезать большими кусочками. Выложить их к луку и обжаривать еще 2-3 минуты, чтобы грибы пустили сок.
Посолить и поперчить вешенки, пропустить чеснок через пресс. Готовить их еще 4-5 минут.
Картофель очистить, нарезать тонкими кружочками. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и хорошо перемешать.
Взять форму для запекания, смазать ее дно маслом. Выложить в форму картофель ровным слоем. Влить в форму 1 столовую ложку воды.
Поверх картофеля выложить обжаренные вешенки с луком. Сверху распределить сметану. Добавить немного свежего тимьяна. Накрыть верх формы фольгой.
Отправить в разогретую до 170°С духовку на 40 минут. Затем достать форму из духовки, снять фольгу, посыпать натертым твердым сыром. Вернуть грибы с картофелем в духовку еще на 10-12 минут, установив функцию "Гриль". Готовить, пока не расплавится сыр.
Салат с жареными вешенками
- Вешенки - 150 г
- Яйца куриные - 2 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Огурцы (небольшие) - 2 шт.
- Сметана - 3 ст. л.
- Свежая петрушка - 4-6 веточек
- Соль - 0,5 ч. л.
- Специи - по вкусу
- Масло для жарки - 1 ст. л.
Вешенки помыть и перебрать. Отделить большую часть гриба от нижней части ножки, нарезать мелкими кусочками.
Куриные яйца сварить вкрутую и остудить, почистить и мелко нарезать желтки вместе с белками.
Огурцы помыть, обрезать кончики.
Репчатую луковицу очистить и мелко нарезать. Обжарить ее на растительном масле вместе с грибами до готовности. Посолить и добавить специи.
Смешать все составляющие в глубокой посуде. Добавить сметану, рубленую свежую зелень, соль и специи по вкусу. Перемешать и можно подавать салат к столу.
Овощное рагу с вешенками
- Кабачки - 500 г
- Вешенки - 200 г
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Помидор - 2 шт.
- Чеснок - 2 шт.
- Сметана - 1 ст. л.
- Укроп - 20 г
- Растительное масло - 50 мл
- Соль, перец - по вкусу
Кабачок вымыть, нарезать небольшими кубиками или треугольниками.
Читайте такжеАппетитные вареники с капустой: как приготовить сытное блюдоЛук очистить, нарезать квадратиками. Обжарить на разогретой сковороде с маслом.
Морковь очистить, мелко нарезать или натереть на крупной терке. Добавить к луку и жарить овощи вместе еще несколько минут.
Затем добавить нарезанный кабачок. Посолить, при необходимости добавить масло, жарить на среднем огне 3 минуты, периодически перемешивая.
Вешенки нарезать крупными кусочками, обжарить их на отдельной сковороде (около 2 минут), после чего добавить к овощам.
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