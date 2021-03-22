Нежные и ароматные вешенки прекрасно подходят для разнообразных блюд.

Вешенки - доступные круглый год грибы с нежным вкусом и мягким ароматом. Из них можно приготовить множество вкусных и разнообразных блюд. Эти питательные грибы можно варить, тушить, жарить, мариновать, солить, добавлять в салаты и пироги.

Вешенки в сметане

Свежие вешенки - 500 г

Сметана (20% жирности) - 200 г

Лук репчатый - 200 г

Морковь - 200 г

Соль - щепотка

Укроп свежий - 30 г

Масло подсолнечное (рафинированное) - 5 ст. л.

Нарезать небольшими кусочками грибы. Помыть, очистить лук и морковь. Лук нарезать четвертькольцами, а морковь – небольшими брусочками.

Читайте такжеВкусные салаты без майонеза: рецепты простого и полезного блюдаНа разогретой с маслом сковороде сначала обжарить до мягкости и золотистости лук (около 5 минут), затем добавить морковь. Жарить овощи, помешивая, около 5 минут.

Затем добавить в сковороду грибы. Уменьшить огонь до минимального, накрыть сковороду крышкой и жарить все еще 20 минут. При этом следует периодически помешивать.

Когда из грибов ушла влага, добавить в сковороду сметану. Также всыпать вымытый и измельченный укроп. Все вместе подержать еще несколько минут.

Вешенки с картошкой в духовке

Картофель - 250 г

Вешенки - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - зубчик

Оливковое масло - 1 ст. л.

Сметана - 150 мл

Сыр твердый - 50 г

Тимьян - 2 веточки

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Лук репчатый очистить и нарезать мелкими кубиками. Влить в сковороду оливковое масло и прогреть его. Вкинуть лук, обжаривать 4-5 минут, помешивая.

Вешенки помыть под проточной водой, обсушить и нарезать большими кусочками. Выложить их к луку и обжаривать еще 2-3 минуты, чтобы грибы пустили сок.

Посолить и поперчить вешенки, пропустить чеснок через пресс. Готовить их еще 4-5 минут.

Картофель очистить, нарезать тонкими кружочками. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и хорошо перемешать.

Взять форму для запекания, смазать ее дно маслом. Выложить в форму картофель ровным слоем. Влить в форму 1 столовую ложку воды.

Поверх картофеля выложить обжаренные вешенки с луком. Сверху распределить сметану. Добавить немного свежего тимьяна. Накрыть верх формы фольгой.

Отправить в разогретую до 170°С духовку на 40 минут. Затем достать форму из духовки, снять фольгу, посыпать натертым твердым сыром. Вернуть грибы с картофелем в духовку еще на 10-12 минут, установив функцию "Гриль". Готовить, пока не расплавится сыр.

Салат с жареными вешенками

Вешенки - 150 г

Яйца куриные - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Огурцы (небольшие) - 2 шт.

Сметана - 3 ст. л.

Свежая петрушка - 4-6 веточек

Соль - 0,5 ч. л.

Специи - по вкусу

Масло для жарки - 1 ст. л.

Вешенки помыть и перебрать. Отделить большую часть гриба от нижней части ножки, нарезать мелкими кусочками.

Куриные яйца сварить вкрутую и остудить, почистить и мелко нарезать желтки вместе с белками.

Огурцы помыть, обрезать кончики.

Репчатую луковицу очистить и мелко нарезать. Обжарить ее на растительном масле вместе с грибами до готовности. Посолить и добавить специи.

Смешать все составляющие в глубокой посуде. Добавить сметану, рубленую свежую зелень, соль и специи по вкусу. Перемешать и можно подавать салат к столу.

Овощное рагу с вешенками

Кабачки - 500 г

Вешенки - 200 г

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Помидор - 2 шт.

Чеснок - 2 шт.

Сметана - 1 ст. л.

Укроп - 20 г

Растительное масло - 50 мл

Соль, перец - по вкусу

Кабачок вымыть, нарезать небольшими кубиками или треугольниками.

Читайте такжеАппетитные вареники с капустой: как приготовить сытное блюдоЛук очистить, нарезать квадратиками. Обжарить на разогретой сковороде с маслом.

Морковь очистить, мелко нарезать или натереть на крупной терке. Добавить к луку и жарить овощи вместе еще несколько минут.

Затем добавить нарезанный кабачок. Посолить, при необходимости добавить масло, жарить на среднем огне 3 минуты, периодически перемешивая.

Вешенки нарезать крупными кусочками, обжарить их на отдельной сковороде (около 2 минут), после чего добавить к овощам.

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Автор: УНИАН