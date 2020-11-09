Собранные в лесу грибы - целый кладезь полезных витаминов и разных вкусов. Чтобы сохранить вкусовые качества и полезные элементы лесных даров, рекомендуем приготовить закуску с маринадом на зиму. Маринад подчеркнет богатый вкус грибов, сделает их сочными и сытными. Банку ароматных маринованных грибов можно открыть в любое время года. Такая закуска может украсить новогоднее застолье.
Маринованные грибы с чесноком и специями
- Грибы свежие - 1 кг.
- Чеснок - 5 зубков.
- Вода - 500 мл.
- Лавровый лист - 3 шт.
- Перец душистый - 6 горошин.
- Молотый кориандр - 1 ч. ложка.
- Гвоздика - 2 шт.
- Сахар - 1.5 ст. ложки.
- Соль - 2 ч. ложки.
- Уксус - 5 ст. ложек.
- Масло растительное - 3 ст. ложки.
Грибы обмыть, очистить от грязи и высушить. Крупные грибы разрезать на четвертины, маленькие оставить целыми. Сложить в кастрюлю, залить водой, положить лавровый лист, душистый перец, гвоздику и кориандр. Добавить нарезанный пластинками чеснок, сахар, соль, уксус и растительное масло.
После закипания варить 15-20 минут на небольшом огне. Грибы должны пустить сок и впитать маринад. Выключить огонь, остудить грибы, разложить по банкам.
Маринованные грибы с овощами на зиму
- Шампиньоны или другие грибы - 600 г.
- Чеснок - 3 зубчика.
- Лук - 1 шт.
- Красный болгарский перец - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
Для маринада:
- Вода - 1 л.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Душистый перец в зернах.
- Сушеный розмарин.
- Уксус - 2 ст.л.
- Соль - 1 ч.л.
- Сахар - 1 ст.л.
- Растительное масло: 1,5 ст.л.
Грибы помыть и очистить, проварить в соленой воде 5 минут откинуть на дуршлаг. Болгарский перец и морковь нарезать кубиками, лук полукольцами, чеснок небольшими кусочками.
Приготовить маринад: литр воды довести до кипения вместе с лавровым листом, перцем и розмарином. Снять с огня, добавить уксус, растительное масло, соль и сахар. Грибы выложить в глубокую посуду, сверху положить овощи и залить горячим маринадом. Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 12 часов. Можно есть сразу или разложить по банкам и закрыть на зиму.
Грибы маринованные в соевом соусе с чесноком и укропом
- Грибы - 400 г.
- Укроп свежий - 0,5 пучка.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Масло подсолнечное - 50 мл.
- Соевый соус - 2 ст. ложки.
- Уксус яблочный - 1 ст. ложка.
- Сахар - 1 ч. л.
- Кориандр молотый - 0,5 ч. л.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Соль, перец.
Грибы промыть, почистить, высыпать в кастрюлю и залить 2 литрами воды, посолить. Варить 10 минут после закипания, откинуть на дуршлаг и остудить. Укроп мелко нарезать, чеснок измельчить. В миске смешать укроп, чеснок, подсолнечное масло, соевый соус, яблочный уксус, сахар, молотый кориандр, лавровый лист, щепотку соли и чёрный молотый перец.
Залить грибы маринадом, накрыть крышкой или пленкой, поставить в холодильник на 5-8 часов. Грибы готовы к употреблению.
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