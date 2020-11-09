Вкусные маринованные грибочки на зиму можно приготовить за 20 минут.

Собранные в лесу грибы - целый кладезь полезных витаминов и разных вкусов. Чтобы сохранить вкусовые качества и полезные элементы лесных даров, рекомендуем приготовить закуску с маринадом на зиму. Маринад подчеркнет богатый вкус грибов, сделает их сочными и сытными. Банку ароматных маринованных грибов можно открыть в любое время года. Такая закуска может украсить новогоднее застолье.

Маринованные грибы с чесноком и специями

Грибы свежие - 1 кг.

Чеснок - 5 зубков.

Вода - 500 мл.

Лавровый лист - 3 шт.

Перец душистый - 6 горошин.

Молотый кориандр - 1 ч. ложка.

Гвоздика - 2 шт.

Сахар - 1.5 ст. ложки.

Соль - 2 ч. ложки.

Уксус - 5 ст. ложек.

Масло растительное - 3 ст. ложки.

Грибы обмыть, очистить от грязи и высушить. Крупные грибы разрезать на четвертины, маленькие оставить целыми. Сложить в кастрюлю, залить водой, положить лавровый лист, душистый перец, гвоздику и кориандр. Добавить нарезанный пластинками чеснок, сахар, соль, уксус и растительное масло.

После закипания варить 15-20 минут на небольшом огне. Грибы должны пустить сок и впитать маринад. Выключить огонь, остудить грибы, разложить по банкам.

Маринованные грибы с овощами на зиму

Шампиньоны или другие грибы - 600 г.

Чеснок - 3 зубчика.

Лук - 1 шт.

Красный болгарский перец - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Для маринада:

Вода - 1 л.

Лавровый лист - 2 шт.

Душистый перец в зернах.

Сушеный розмарин.

Уксус - 2 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 1 ст.л.

Растительное масло: 1,5 ст.л.

Грибы помыть и очистить, проварить в соленой воде 5 минут откинуть на дуршлаг. Болгарский перец и морковь нарезать кубиками, лук полукольцами, чеснок небольшими кусочками.

Приготовить маринад: литр воды довести до кипения вместе с лавровым листом, перцем и розмарином. Снять с огня, добавить уксус, растительное масло, соль и сахар. Грибы выложить в глубокую посуду, сверху положить овощи и залить горячим маринадом. Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 12 часов. Можно есть сразу или разложить по банкам и закрыть на зиму.

Грибы маринованные в соевом соусе с чесноком и укропом

Грибы - 400 г.

Укроп свежий - 0,5 пучка.

Чеснок - 2 зубчика.

Масло подсолнечное - 50 мл.

Соевый соус - 2 ст. ложки.

Уксус яблочный - 1 ст. ложка.

Сахар - 1 ч. л.

Кориандр молотый - 0,5 ч. л.

Лавровый лист - 1 шт.

Соль, перец.

Грибы промыть, почистить, высыпать в кастрюлю и залить 2 литрами воды, посолить. Варить 10 минут после закипания, откинуть на дуршлаг и остудить. Укроп мелко нарезать, чеснок измельчить. В миске смешать укроп, чеснок, подсолнечное масло, соевый соус, яблочный уксус, сахар, молотый кориандр, лавровый лист, щепотку соли и чёрный молотый перец.

Залить грибы маринадом, накрыть крышкой или пленкой, поставить в холодильник на 5-8 часов. Грибы готовы к употреблению.

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Автор: Екатерина Пулатова