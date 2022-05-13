Приготовление рыбы на гриле - это всегда искусство, несмотря на то, что продукт этот достаточно неприхотливый. Основная задача - правильно выбрать рыбу и маринад, чтобы получить вкусное и питательное блюдо. УНИАН расскажет, чем смазать рыбу для гриля и как правильно ее жарить.
- Карп на мангале с овощами
- Минтай на гриле - маринад и рецепт
- Скумбрия на гриле целиком
- Лосось на гриле с соусом
Ранее мы советовали, как приготовить шашлык из курицы.
Карп на мангале с овощами
Для этого рецепта можно использовать любую другую речную рыбу.
- Карп - 700 г
- Лимоны - 1-2 шт.
- Сметана - 2 ст. л
- Масло растительное - 2-3 ст. л
- Чеснок - 3 зубчика
- Приправа для рыбы - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Дополнительно:
- Картофель - 400 г (5 шт.)
- Масло оливковое - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Для начала нужно разделать карпа - удалить все внутренности, чешую, жабры и тщательно промыть тушку. Острым ножом сделать перпендикулярные надрезы по всей тушке рыбы. Смешать лимонный сок, масло, соль, приправы и измельченный чеснок. Смазать рыбу маринадом (оставить 2 ст.л для запекания) и оставить на 1-2 часа в холодильнике.
Оставшийся маринад смешать со сметаной, смазать им рыбу со всех сторон и внутри, лимон нарезать кружочками и вставить в надрезы в тушке рыбы. Запекать карпа на мангале и картошкой, нарезанной кружочками, примерно 15-20 минут.
Минтай на гриле - маринад и рецепт
- Филе минтая - 700 г
- Чеснок - 6 зубков
- Перец чили свежий - 4 шт.
- Лук репчатый, небольшого размера - 2 шт.
- Листья свежего тимьяна - 2 ст. л.
- Сахар темно-коричневый - 3 ст. л.
- Перец душистый, молотый - 2 ч. л.
- Корица молотая - 1 ч. л.
- Мускатный орех - 0.5 ч.л
- Соль морская - 0.5 ч.л
- Перец черный, свежемолотый - 1 ч. л.
- Лайм
Смешать в блендере чеснок, перец чили, тимьян, репчатый лук, душистый перец, сахар, корицу, мускатный орех, черный перец и соль. Филе минтая промыть, нарезать кусочками, сложить в пакет, сверху залить маринадом и убрать в холодильник на 2 часа (можно на ночь).
По истечении срока достать рыбу и жарить на гриле по 10 минут с каждой стороны, периодически переворачивая. Подавать с дольками лайма.
Скумбрия на гриле целиком
- Скумбрия замороженная - 20 шт.
- Майонез - 400 грамм
- Соевый соус - 3-4 ст.л.
- Специи к рыбе - 1 упаковка
- Смесь свежемолотых перцев - по вкусу
- Черный свежемолотый перец - по вкусу
- Соль - по вкусу
Скумбрию разморозить, затем почистить - отделить хребет от тушки, избавиться от головы и внутренностей, филе тщательно вымыть. Сделать маринад из майонеза и всех специй, перечисленных в рецепте. Обмазать маринадом рыбу со всех сторон и оставить мариноваться минимум на 1 час.
Развести костер или настроить гриль, выложить филе на решетку и обжаривать на мангале до готовности. В среднем, в зависимости от жара, на это уходит около 20 минут.
Лосось на гриле с соусом
- Апельсиновый сок - 1/3 стакана
- Соевый соус - 1/3 стакана
- Мед жидкий - 1/4 стакана
- Лук зеленый (мелко резаный) - 1 шт.
- Имбирь молотый - 1 ч. л.
- Чесночный порошок - 1 ч. л.
- Филе лосося (толщиной 2 см) - 1 шт. (примерно 600 г)
- Масло растительное для смазывания решетки гриля
Решетку гриля смазать маслом и включить гриль для разогрева. Взять глубокую миску, соединить в ней апельсиновый сок, соевый соус, мед, измельченный зеленый лук, молотый имбирь и чесночный порошок. Тщательно перемешать, затем отлить 1\3 стакана и убрать это количество в холодильник.
Оставшийся маринад вылить в пакет, выложить туда же филе лосося, плотно застегнуть и оставить в холодильнике на полчаса. Достать рыбу и выложить на решетку шкуркой вниз, накрыть гриль крышкой и оставить лосось так на 10-15 минут, периодически смазывая тем маринадом, который вы оставили в стакане.