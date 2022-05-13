Какую рыбу приготовить на гриле и как выбрать идеальный маринад - узнайте в материале УНИАН.

Приготовление рыбы на гриле - это всегда искусство, несмотря на то, что продукт этот достаточно неприхотливый. Основная задача - правильно выбрать рыбу и маринад, чтобы получить вкусное и питательное блюдо. УНИАН расскажет, чем смазать рыбу для гриля и как правильно ее жарить.

Ранее мы советовали, как приготовить шашлык из курицы.

Карп на мангале с овощами

Для этого рецепта можно использовать любую другую речную рыбу.

Карп - 700 г

Лимоны - 1-2 шт.

Сметана - 2 ст. л

Масло растительное - 2-3 ст. л

Чеснок - 3 зубчика

Приправа для рыбы - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Дополнительно:

Картофель - 400 г (5 шт.)

Масло оливковое - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Для начала нужно разделать карпа - удалить все внутренности, чешую, жабры и тщательно промыть тушку. Острым ножом сделать перпендикулярные надрезы по всей тушке рыбы. Смешать лимонный сок, масло, соль, приправы и измельченный чеснок. Смазать рыбу маринадом (оставить 2 ст.л для запекания) и оставить на 1-2 часа в холодильнике.

Оставшийся маринад смешать со сметаной, смазать им рыбу со всех сторон и внутри, лимон нарезать кружочками и вставить в надрезы в тушке рыбы. Запекать карпа на мангале и картошкой, нарезанной кружочками, примерно 15-20 минут.

Минтай на гриле - маринад и рецепт

Филе минтая - 700 г

Чеснок - 6 зубков

Перец чили свежий - 4 шт.

Лук репчатый, небольшого размера - 2 шт.

Листья свежего тимьяна - 2 ст. л.

Сахар темно-коричневый - 3 ст. л.

Перец душистый, молотый - 2 ч. л.

Корица молотая - 1 ч. л.

Мускатный орех - 0.5 ч.л

Соль морская - 0.5 ч.л

Перец черный, свежемолотый - 1 ч. л.

Лайм

Смешать в блендере чеснок, перец чили, тимьян, репчатый лук, душистый перец, сахар, корицу, мускатный орех, черный перец и соль. Филе минтая промыть, нарезать кусочками, сложить в пакет, сверху залить маринадом и убрать в холодильник на 2 часа (можно на ночь).

По истечении срока достать рыбу и жарить на гриле по 10 минут с каждой стороны, периодически переворачивая. Подавать с дольками лайма.

Скумбрия на гриле целиком

Скумбрия замороженная - 20 шт.

Майонез - 400 грамм

Соевый соус - 3-4 ст.л.

Специи к рыбе - 1 упаковка

Смесь свежемолотых перцев - по вкусу

Черный свежемолотый перец - по вкусу

Соль - по вкусу

Скумбрию разморозить, затем почистить - отделить хребет от тушки, избавиться от головы и внутренностей, филе тщательно вымыть. Сделать маринад из майонеза и всех специй, перечисленных в рецепте. Обмазать маринадом рыбу со всех сторон и оставить мариноваться минимум на 1 час.

Развести костер или настроить гриль, выложить филе на решетку и обжаривать на мангале до готовности. В среднем, в зависимости от жара, на это уходит около 20 минут.

Лосось на гриле с соусом

Апельсиновый сок - 1/3 стакана

Соевый соус - 1/3 стакана

Мед жидкий - 1/4 стакана

Лук зеленый (мелко резаный) - 1 шт.

Имбирь молотый - 1 ч. л.

Чесночный порошок - 1 ч. л.

Филе лосося (толщиной 2 см) - 1 шт. (примерно 600 г)

Масло растительное для смазывания решетки гриля

Решетку гриля смазать маслом и включить гриль для разогрева. Взять глубокую миску, соединить в ней апельсиновый сок, соевый соус, мед, измельченный зеленый лук, молотый имбирь и чесночный порошок. Тщательно перемешать, затем отлить 1\3 стакана и убрать это количество в холодильник.

Оставшийся маринад вылить в пакет, выложить туда же филе лосося, плотно застегнуть и оставить в холодильнике на полчаса. Достать рыбу и выложить на решетку шкуркой вниз, накрыть гриль крышкой и оставить лосось так на 10-15 минут, периодически смазывая тем маринадом, который вы оставили в стакане.

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