Можно ли мариновать мясо на ночь для шашлыка и в чем секрет хрустящей курочки на мангале - узнайте в материале УНИАН.

Куриный шашлык - достойная альтернатива аналогичному блюду из свинины. Во-первых, потому что курица гораздо более диетична, чем хрюшка, во-вторых, цена на куриное мясо ниже, чем на любое другое. УНИАН расскажет, как мариновать шашлык из курицы и правильно его готовить потом.

Ранее мы говорили о том, какой он - лучший рецепт шашлыка из свинины.

Шашлык из куриных бедер в соевом соусе

Куриные бедрышки - 6 шт.

Перец красный молотый - 1-2 щепотки

Соус соевый - 100 мл

Лимон - 1 шт.

Лук репчатый - 1-2 шт.

Зелень петрушки или укропа - 1 пучок

Куриные бедра вымыть, обсушить и оставить, не вынимая кости. Репчатый лук очистить, помыть и нарезать кольцами. Зелень промыть, перебрать и измельчить. Приготовить маринад: смешать соевый соус, зелень и лук, затем выдавить лимонный сок и добавить красный перец. Перемешать, замариновать курицу на полчаса, затем нанизать на шампур и жарить до готовности. По желанию можно дополнительно посыпать красным перцем.

Шашлык из курицы в духовке на шпажках

Куриное филе - 1 кг

Лук репчатый - 2 шт.

Майонез - 100-150 мл

Специи для курицы - 1 ст.л.

Соль - 0,5-1 ч.л.

Перец черный молотый - 0,25 ч.л.

Лимон - 0,5-1 шт.

Растительное масло - 1 ст.л.

Куриное филе промыть и нарезать кубиками диаметром 4-5 см, лимон нарезать кружочками. Лук очистить, нарезать кольцами, добавить специи, посолить, поперчить, влить майонез и все тщательно перемешать вместе с мясом. Затянуть пленкой и убрать в холодильник на 2-3 часа.

Противень застелить фольгой, смазать растительным маслом, сверху выложить лук и лимон. Курицу нанизать на шпажки и разместить сверху на "подушке". Закрыть мясо фольгой и запекать в духовке 10 минут при 180°C. Затем снять фольгу и "подрумянить" шашлык еще 10 минут.

Шашлык из курицы в майонезе

Куриные окорочка или ножки - 1 кг

Майонез - 100-150 г

Масло сливочное - 50 г

Чеснок - 3 зубка

Соль - 0,5-1 ч. л

Перец черный молотый - 0,5 ч. л

Зелень петрушки для украшения - 1-2 веточки

Окорочка разделить на части (если брали ножки, то можно обойтись без этого шага), вымыть, обсушить и натереть измельченным чесноком. Сверху посыпать специями. Растопить сливочное масло, сделать надрезы в частях курицы и смазать маслом с майонезом мясо. Перемешать и оставить в глубокой миске на 1-2 часа. Нанизать мясо на шампуры и жарить на мангале до готовности.

Шашлык из крылышек на мангале

Куриные крылышки - 1 кг

Мед - 1 ст. л.

Горчица в зернах - 1,5 ст. л.

Лимон - 0,5 шт.

Масло растительное - 3 ст. л.

Соль - по вкусу

Крылышки вымыть и обсушить, приготовить маринад: выжать сок из лимона, добавить оливковое масло, горчицу и мед. Тщательно перемешать вместе с мясом, обтянуть емкость пленкой и оставить на несколько часов (можно на ночь). Перед приготовлением посолить и еще раз перемешать, затем нанизать на шампуры и выложить на мангал.

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