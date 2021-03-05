Вкусные блины с грибной начинкой разнообразят ваш масленичный стол.

8 марта в Украине начнется Масленичная неделя, которая славится традицией употребления блинов. Масленичные блины должны быть тонкими, мягкими и румяными. Это лакомство может иметь как сладкую, так и соленую начинку. Самым популярным вегетарианским вариантом начинки для блинов являются грибы.

Фаршированные блинчики с грибами

Мука - 280 г.

Молоко - 650 мл.

Яйца - 2 шт.

Соль - 0.5 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Для начинки:

Грибы - 600 г.

Лук - 2 шт.

Соль - 1 ч.л.

Черный молотый перец - 0.5 ч.л.

Растительное масло - 130 г.

Масло сливочное для смазывания блинчиков.

В миску миксера разбиваем 2 яйца, добавляем соль и сахар, 350 мл молока, 280 граммов муки, перемешиваем. Замешиваем тесто, постепенно вливая оставшееся молоко. Для начинки мелко нарезать лук, грибы нарезать пластинами. В глубокой кастрюле обжарить лук до прозрачности.

В кастрюлю к луку добавляем грибы и жарим до готовности примерно 10 минут. Солим, перчим. Тесто для блинчиков процеживаем, добавляем в него две ложки растительного масла и жарим тонкие блины. Смазывать сковороду маслом нужно только перед первым блином. Готовые блинчики смазываем растительным маслом, выкладываем начинку и заворачиваем в рулет.

Блинчики с начинкой из грибов и сыра

Мука - 3 ст.

Молоко - 2 ст.

Яйца - 2 шт.

Вода - 2.5 ст.

Сахар - 1 ст.

Дрожжи - 25 г.

Соль - 1 ч.л.

Шампиньоны - 700 г.

Твёрдый сыр - 300 г.

Чеснок - 2 зубч.

Растительное масло - 2 ст.л.

Майонез - 50 г.

Дрожжи растворить в небольшом количестве молока. Взбиваем яйца, добавляем молоко, воду и постепенно добавляем просеянную муку. Перемешать ингредиенты, чтобы не было комочков. Затем добавить сахар, соль, дрожжи, хорошо перемешать. Оставить тесто на час. Жарим блины на большой сковороде.

Для начинки шампиньоны мелко нарезаем, обжариваем 10 минут, остужаем. Сыр трем на крупной терке, чеснок мелко режем. Все смешиваем и заправляем 4-5 ложками майонеза. Фаршируем грибы вкусной начинкой и подаем к столу горячими.

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Автор: Екатерина Пулатова