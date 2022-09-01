Соус из слив раскрывает вкус мяса и легко готовится.

Густой сливовый соус на зиму прекрасно дополнит вкус стейка или отбивных. Слива подчеркивает вкус мяса и придает ему легкий дымный привкус. Соусом можно полить готовое блюдо, или замариновать в нем сырое мясо. Также к мясным блюдам можно добавить маринованную сливу в качестве закуски. Такой соус гораздое полезнее и вкуснее кетчупа и майонеза из магазина.

Ранее мы писали, как закрыть на зиму сливовое варенье.

Сливовый соус к мясу на зиму

Слива синяя - 800 г.

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 0,5 ч.л..

Прованские травы приправа - щепотка.

Чеснок - 5 зубчиков.

Сливы тщательно помыть, выложить в кастрюлю и залить холодной водой. Поставить на плиту и довести до кипения. Шумовкой вытянуть сливы и остудить. Разрезать сливы пополам и достать косточки. Мякоть выложить в блендер и перебить до однородности.

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Выложить сливовое пюре в кастрюлю, добавить измельченный чеснок, сахар, соль и специи. Варить соус на небольшом огне 20 минут, периодически помешивая. Разложить соус по стерилизованным банкам и закатать. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом до полного остывания.

Острый сливовый соус на зиму с чесноком

Сливы без косточек - 1 кг.

Чеснок - 2 зубчика.

Острый стручковый перец - 1 шт.

Сушеный базилик - 5 г.

Молотый кардамон - 5 г.

Кориандр - 10 г.

Порошок горчицы - 5 г.

Смесь молотых перцев - 5 г.

Гвоздика - 2 шт.

Сахар 180 г.

Свежая кинза - 50 г.

Соль - 10 г.

Крышки и банки простерилизовать. Сливы помыть и очисть от косточек, залить холодной водой, довести до кипения и варить 15 минут. Затем поместить горячие сливы в холодную воду и сразу снять кожуру, если хотите, чтобы соус был однородным. Измельчить сливы блендером.

Сливовое пюре выложить в кастрюлю с толстым дном и варить 10 минут, регулярно помешивая соус. В соус добавить соль и сахар, варить еще 10 минут. Чеснок раздавить, а острый перец нарезать кружочками. Затем добавить в соус чеснок, перец, рубленную кинзу и все остальные специи. Варить ещё 5 минут и снять с огня. Закрыть соус в банки и накрыть их теплым пледом до остывания.

Маринованные сливы к мясу на зиму

Сливы - 4 кг.

Сахар - 300 г.

Вода - 4 стак.

Уксус - 250 мл.

Гвоздика - 15 шт.

Корица - 0.5 чайн.л.

Сливы промыть и проколоть вилкой в нескольких местах. Простерилизовать банки и крышки. Разложить сливы по банкам. Воду вылить в кастрюлю, добавить сахар, уксус, гвоздику и корицу. Довести жидкость до кипения и выключить. Залить горячим маринадом сливы и закрутить банки. Накрыть банки теплым пледом до полного остывания.

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