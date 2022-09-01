Густой сливовый соус на зиму прекрасно дополнит вкус стейка или отбивных. Слива подчеркивает вкус мяса и придает ему легкий дымный привкус. Соусом можно полить готовое блюдо, или замариновать в нем сырое мясо. Также к мясным блюдам можно добавить маринованную сливу в качестве закуски. Такой соус гораздое полезнее и вкуснее кетчупа и майонеза из магазина.
- Сливовый соус к мясу на зиму
- Острый сливовый соус на зиму с чесноком
- Маринованные сливы к мясу на зиму
Ранее мы писали, как закрыть на зиму сливовое варенье.
Сливовый соус к мясу на зиму
- Слива синяя - 800 г.
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - 0,5 ч.л..
- Прованские травы приправа - щепотка.
- Чеснок - 5 зубчиков.
Сливы тщательно помыть, выложить в кастрюлю и залить холодной водой. Поставить на плиту и довести до кипения. Шумовкой вытянуть сливы и остудить. Разрезать сливы пополам и достать косточки. Мякоть выложить в блендер и перебить до однородности.
Выложить сливовое пюре в кастрюлю, добавить измельченный чеснок, сахар, соль и специи. Варить соус на небольшом огне 20 минут, периодически помешивая. Разложить соус по стерилизованным банкам и закатать. Перевернуть банки вверх дном и укутать теплым одеялом до полного остывания.
Острый сливовый соус на зиму с чесноком
- Сливы без косточек - 1 кг.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Острый стручковый перец - 1 шт.
- Сушеный базилик - 5 г.
- Молотый кардамон - 5 г.
- Кориандр - 10 г.
- Порошок горчицы - 5 г.
- Смесь молотых перцев - 5 г.
- Гвоздика - 2 шт.
- Сахар 180 г.
- Свежая кинза - 50 г.
- Соль - 10 г.
Крышки и банки простерилизовать. Сливы помыть и очисть от косточек, залить холодной водой, довести до кипения и варить 15 минут. Затем поместить горячие сливы в холодную воду и сразу снять кожуру, если хотите, чтобы соус был однородным. Измельчить сливы блендером.
Сливовое пюре выложить в кастрюлю с толстым дном и варить 10 минут, регулярно помешивая соус. В соус добавить соль и сахар, варить еще 10 минут. Чеснок раздавить, а острый перец нарезать кружочками. Затем добавить в соус чеснок, перец, рубленную кинзу и все остальные специи. Варить ещё 5 минут и снять с огня. Закрыть соус в банки и накрыть их теплым пледом до остывания.
Маринованные сливы к мясу на зиму
- Сливы - 4 кг.
- Сахар - 300 г.
- Вода - 4 стак.
- Уксус - 250 мл.
- Гвоздика - 15 шт.
- Корица - 0.5 чайн.л.
Сливы промыть и проколоть вилкой в нескольких местах. Простерилизовать банки и крышки. Разложить сливы по банкам. Воду вылить в кастрюлю, добавить сахар, уксус, гвоздику и корицу. Довести жидкость до кипения и выключить. Залить горячим маринадом сливы и закрутить банки. Накрыть банки теплым пледом до полного остывания.