Он отлично подойдет людям, которые плохо переносят молочные продукты.

Сливочный сыр с травами очень вкусный и особенно хорошо будет сочетаться с крекерами или круассаном.

Однако существует более здоровый вариант, чем заменить сливочный сыр. Он позволит получить большое количество белка.

Ранее УНИАН рассказывал как готовится картошка в духовке по-селянски, а сегодня ознакомимся с рецептом из TikTok.

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Сливочный сыр - рецепт без молочных продуктов

Для его приготовления вам нужны:

одна чашка кешью;

полтора стакана воды;

один блок тофу;

один зубчик чеснока;

сок половины лимона;

1 ч.л. пасты мисо;

1 ч.л. дижонской горчицы;

1 ч.л. сушеного чеснока;

полстакана пищевых дрожжей;

немного оливкового масла;

щепотка куркумы;

соль и перец;

измельченный зеленый лук.

Замочите кешью в кипятке и накройте полотенцем как минимум на 15 минут. Затем перебиваем его в блендере со всеми ингредиентами кроме лука. У вас должны получиться идеально однородная масса.

На этом этапе добавляем зеленый лук - в зависимости от своего вкуса.

Хотя текстура может выглядеть нестабильной, не пугайтесь - она еще должна застыть. Убираем сыр сливочный в холодильник на час или вовсе на ночь.

За это время он приобретет привычную текстуру, которую так приятно намазать на поджаренный тост. Те, кто его пробовал, утверджают, что на вкус сыр очень похож на оригинальный.

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