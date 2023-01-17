Как сделать салат с кальмарами классический и что еще добавить в блюдо для идеального вкуса - узнайте в материале УНИАН.

Кальмары - вкусный, сытный и диетический продукт - в 100 граммах кальмаров всего 92 калории. Помимо этого, они невероятно полезны. Кальмары - идеальная основа для салатов, блюда с ними отлично подойдут к праздничному столу и прекрасно впишутся в ежедневной рацион.

Ранее мы говорили о том, как приготовить аппетитный салат с селедкой, а в этой статье вы узнаете лучшие рецепты салатов с кальмарами. Их можно сочетать с огурцами, яйцами, грибами, креветками и многими другими продуктами.

Салат с кальмарами - рецепт с яйцом

Салат с кальмарами и яйцом готовится очень просто. Для этого вам понадобятся:

Видео дня

тушка кальмара - 1 шт;

яйца - 2 шт;

майонез - 2 ст.л.

Отварите тушку кальмара, яйца нарежьте и смешайте ингредиенты вместе в одной емкости. Заправьте майонезом и перемешайте, в конце добавьте соль и перец. Если хотите, можете дополнить салат свежим огурцом - он прекрасно подчеркнет вкус кальмаров.

Классический салат с кальмарами выглядит именно так и считается самым вкусным и популярным.

Салат с кальмарами и крабовыми палочками

Такой "морской" салат понравится даже детям. Убедитесь, что в вашем холодильнике есть:

тушка кальмара - 2 шт;

крабовые палочки - 200 гр;

майонез - 3 ст.л;

плавленый сыр - 1 шт.

Нарежьте кольцами две тушки и крабовые палочки. Натрите на терке плавленый сырок, смешайте все это и заправьте майонезом. Также можно добавить соль, перец и чеснок.

Салат с кальмарами и креветками

Даже самые изысканные гурманы сойдут с ума от вкуса салата с кальмарами и креветками. Таким блюдом вы можете удивить своих гостей или побаловать домочадцев. Для приготовления нужны:

креветки - 200 гр;

тушка кальмара - 2 шт;

яйца - 2 шт;

майонез.

Креветки отварите и очистите, затем нарежьте мелким кубиком. Натрите на терке крабовые палочки, плавленый сыр и яйца, смешайте все ингредиенты в одной емкости. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Что можно добавить в салат с кальмарами

На самом деле, кальмары прекрасно сочетаются с разными продуктами. Вы можете приготовить салат с кальмарами и кукурузой, вкус получится экзотическим. Если же вы сделаете салат с кальмарами и грибами, то жареные грибы сделают блюдо сытным, более подходящим для застолья и долгих празднований. Любители овощей легко могут внести разнообразие в свой рацион, если приготовят салат с кальмарами и помидорами. Просто нарежьте свежий томат, смешайте его с отварным и нарезанным кальмаром, после чего добавляйте яйца, огурцы, кукурузу или крабовые палочки - экспериментируйте и открывайте новые вкусы.

Вас также могут заинтересовать новости: