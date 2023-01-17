Кальмары - вкусный, сытный и диетический продукт - в 100 граммах кальмаров всего 92 калории. Помимо этого, они невероятно полезны. Кальмары - идеальная основа для салатов, блюда с ними отлично подойдут к праздничному столу и прекрасно впишутся в ежедневной рацион.
- Салат с кальмарами - рецепт с яйцом
- Салат с кальмарами и крабовыми палочками
- Салат с кальмарами и креветками
- Что можно добавить в салат с кальмарами
Ранее мы говорили о том, как приготовить аппетитный салат с селедкой, а в этой статье вы узнаете лучшие рецепты салатов с кальмарами. Их можно сочетать с огурцами, яйцами, грибами, креветками и многими другими продуктами.
Салат с кальмарами - рецепт с яйцом
Салат с кальмарами и яйцом готовится очень просто. Для этого вам понадобятся:
тушка кальмара - 1 шт;
яйца - 2 шт;
майонез - 2 ст.л.
Отварите тушку кальмара, яйца нарежьте и смешайте ингредиенты вместе в одной емкости. Заправьте майонезом и перемешайте, в конце добавьте соль и перец. Если хотите, можете дополнить салат свежим огурцом - он прекрасно подчеркнет вкус кальмаров.
Классический салат с кальмарами выглядит именно так и считается самым вкусным и популярным.
Салат с кальмарами и крабовыми палочками
Такой "морской" салат понравится даже детям. Убедитесь, что в вашем холодильнике есть:
тушка кальмара - 2 шт;
крабовые палочки - 200 гр;
майонез - 3 ст.л;
плавленый сыр - 1 шт.
Нарежьте кольцами две тушки и крабовые палочки. Натрите на терке плавленый сырок, смешайте все это и заправьте майонезом. Также можно добавить соль, перец и чеснок.
Салат с кальмарами и креветками
Даже самые изысканные гурманы сойдут с ума от вкуса салата с кальмарами и креветками. Таким блюдом вы можете удивить своих гостей или побаловать домочадцев. Для приготовления нужны:
креветки - 200 гр;
тушка кальмара - 2 шт;
яйца - 2 шт;
майонез.
Креветки отварите и очистите, затем нарежьте мелким кубиком. Натрите на терке крабовые палочки, плавленый сыр и яйца, смешайте все ингредиенты в одной емкости. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.
Что можно добавить в салат с кальмарами
На самом деле, кальмары прекрасно сочетаются с разными продуктами. Вы можете приготовить салат с кальмарами и кукурузой, вкус получится экзотическим. Если же вы сделаете салат с кальмарами и грибами, то жареные грибы сделают блюдо сытным, более подходящим для застолья и долгих празднований. Любители овощей легко могут внести разнообразие в свой рацион, если приготовят салат с кальмарами и помидорами. Просто нарежьте свежий томат, смешайте его с отварным и нарезанным кальмаром, после чего добавляйте яйца, огурцы, кукурузу или крабовые палочки - экспериментируйте и открывайте новые вкусы.