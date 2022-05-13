УНИАН расскажет, что вкусного можно приготовить из щавеля в сезон этой зелени.

Щавель - очень полезная и вкусная зелень, которая прорастает в мае. Украинским хозяйкам хорошо известен зеленый борщ с щавелем, но это не единственное применение зелени. УНИАН расскажет, что ещё можно приготовить из щавеля.

Салат с щавелем, сметаной и яйцами

Свежий щавель - пучок.

Консервированная кукуруза - 200 г.

Свежие огурцы - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Сметана - 6 ст.л.

Соль, перец по вкусу.

Щавель хорошо обмыть и обсушить. Яйца отварить до готовности. Из кукурузы слить воду. Нарезать яйца кубиком, щавель - прямоугольниками, огурцы - полукругом. Смешать все ингредиенты в миске, посолить и поперчить, заправить сметаной.

Пирожки с щавелем и яйцом

Мука - 600 г.

Сахар - 3 ст.л.

Сухие дрожжи - 8 г.

Теплое молоко - 250 мл.

Кефир - 80 мл.

Растительное масло - 5 ст.л.

Яйца - 4 шт.

Щавель - 3 пучка.

Зеленый лук - 1 пучок.

Просеять муку горкой и сделать углубление посередине. В углубление насыпать сахар, щепотку соли и дрожжи. Влить молоко и кефир, слегка перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 15 минут. Затем влить масло и вымесить тесто руками. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 - 2 часа.

3 яйца отварить вкрутую, а одно взбить. Вареные яйца остудить и нарезать маленьким кубиком. Мелко порубить щавель и зеленый лук. Смешать в миске яйца, лук и щавель. Посолить. Тесто разделить на равные части и тонко раскатать. Наполнить начинкой и защипнуть пирожки. Запекать при температуре 200 °C 15–20 минут.

Запеканка со щавелем и картошкой

Картофель - 800 г.

Щавель - 200 г.

Сыр твердый - 50 г.

Яйца - 4 шт.

Молоко - 1 стакан.

Мука - 2 ст. ложки.

Масло растительное - 2 ст. ложки.

Соль - 1,5 ч. ложки.

Панировочные сухари для посыпки.

Картошку отварить до готовности (30 минут) и остудить, очистить кожуру. Натереть картошку на терке. Щавель промыть и обсушить, мелко нарезать. В картофельную массу влить молоко и ложку масла, вбить яйца. Посолить и постепенно вмешать муку. Натереть сыр на крупной терке.

Форму для запеканки смазать маслом и посыпать панировочными сухарями. Картофельную массу и щавель разделить на 3 одинаковые части. Выложить на дно формы треть картофельной массы, затем треть щавеля, и далее чередовать слои. Посыпать сверху запеканку сыром. Выпекать 50 минут при 180°.

Вас также могут заинтересовать новости: