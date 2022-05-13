Щавель - очень полезная и вкусная зелень, которая прорастает в мае. Украинским хозяйкам хорошо известен зеленый борщ с щавелем, но это не единственное применение зелени. УНИАН расскажет, что ещё можно приготовить из щавеля.
Салат с щавелем, сметаной и яйцами
- Свежий щавель - пучок.
- Консервированная кукуруза - 200 г.
- Свежие огурцы - 2 шт.
- Яйца - 2 шт.
- Сметана - 6 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
Щавель хорошо обмыть и обсушить. Яйца отварить до готовности. Из кукурузы слить воду. Нарезать яйца кубиком, щавель - прямоугольниками, огурцы - полукругом. Смешать все ингредиенты в миске, посолить и поперчить, заправить сметаной.
Пирожки с щавелем и яйцом
- Мука - 600 г.
- Сахар - 3 ст.л.
- Сухие дрожжи - 8 г.
- Теплое молоко - 250 мл.
- Кефир - 80 мл.
- Растительное масло - 5 ст.л.
- Яйца - 4 шт.
- Щавель - 3 пучка.
- Зеленый лук - 1 пучок.
Просеять муку горкой и сделать углубление посередине. В углубление насыпать сахар, щепотку соли и дрожжи. Влить молоко и кефир, слегка перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 15 минут. Затем влить масло и вымесить тесто руками. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 - 2 часа.
3 яйца отварить вкрутую, а одно взбить. Вареные яйца остудить и нарезать маленьким кубиком. Мелко порубить щавель и зеленый лук. Смешать в миске яйца, лук и щавель. Посолить. Тесто разделить на равные части и тонко раскатать. Наполнить начинкой и защипнуть пирожки. Запекать при температуре 200 °C 15–20 минут.
Запеканка со щавелем и картошкой
- Картофель - 800 г.
- Щавель - 200 г.
- Сыр твердый - 50 г.
- Яйца - 4 шт.
- Молоко - 1 стакан.
- Мука - 2 ст. ложки.
- Масло растительное - 2 ст. ложки.
- Соль - 1,5 ч. ложки.
- Панировочные сухари для посыпки.
Картошку отварить до готовности (30 минут) и остудить, очистить кожуру. Натереть картошку на терке. Щавель промыть и обсушить, мелко нарезать. В картофельную массу влить молоко и ложку масла, вбить яйца. Посолить и постепенно вмешать муку. Натереть сыр на крупной терке.
Форму для запеканки смазать маслом и посыпать панировочными сухарями. Картофельную массу и щавель разделить на 3 одинаковые части. Выложить на дно формы треть картофельной массы, затем треть щавеля, и далее чередовать слои. Посыпать сверху запеканку сыром. Выпекать 50 минут при 180°.
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