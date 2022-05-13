Что приготовить из щавеля / фото ua.depositphotos.com

Щавель - очень полезная и вкусная зелень, которая прорастает в мае. Украинским хозяйкам хорошо известен зеленый борщ с щавелем, но это не единственное применение зелени. УНИАН расскажет, что ещё можно приготовить из щавеля.

Салат с щавелем, сметаной и яйцами

  • Свежий щавель - пучок.
  • Консервированная кукуруза - 200 г.
  • Свежие огурцы - 2 шт.
  • Яйца - 2 шт.
  • Сметана - 6 ст.л.
  • Соль, перец по вкусу. 

Щавель хорошо обмыть и обсушить. Яйца отварить до готовности. Из кукурузы слить воду. Нарезать яйца кубиком, щавель - прямоугольниками, огурцы - полукругом. Смешать все ингредиенты в миске, посолить и поперчить, заправить сметаной.

Пирожки с щавелем / фото ua.depositphotos.com

Пирожки с щавелем и яйцом

  • Мука - 600 г.
  • Сахар - 3 ст.л.
  • Сухие дрожжи - 8 г.
  • Теплое молоко - 250 мл.
  • Кефир - 80 мл.
  • Растительное масло - 5 ст.л.
  • Яйца - 4 шт.
  • Щавель - 3 пучка.
  • Зеленый лук - 1 пучок.

Просеять муку горкой и сделать углубление посередине. В углубление насыпать сахар, щепотку соли и дрожжи. Влить молоко и кефир, слегка перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 15 минут. Затем влить масло и вымесить тесто руками. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 - 2 часа.

3 яйца отварить вкрутую, а одно взбить. Вареные яйца остудить и нарезать маленьким кубиком. Мелко порубить щавель и зеленый лук. Смешать в миске яйца, лук и щавель. Посолить. Тесто разделить на равные части и тонко раскатать. Наполнить начинкой и защипнуть пирожки. Запекать при температуре 200 °C 15–20 минут.

Запеканка со щавелем и картошкой

  • Картофель - 800 г.
  • Щавель - 200 г.
  • Сыр твердый - 50 г.
  • Яйца - 4 шт.
  • Молоко - 1 стакан.
  • Мука - 2 ст. ложки.
  • Масло растительное - 2 ст. ложки.
  • Соль - 1,5 ч. ложки.
  • Панировочные сухари для посыпки.

Картошку отварить до готовности (30 минут) и остудить, очистить кожуру. Натереть картошку на терке. Щавель промыть и обсушить, мелко нарезать. В картофельную массу влить молоко и ложку масла, вбить яйца. Посолить и постепенно вмешать муку. Натереть сыр на крупной терке.

Форму для запеканки смазать маслом и посыпать панировочными сухарями. Картофельную массу и щавель разделить на 3 одинаковые части. Выложить на дно формы треть картофельной массы, затем треть щавеля, и далее чередовать слои. Посыпать сверху запеканку сыром. Выпекать 50 минут при 180°.

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