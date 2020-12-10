Сочный тропический фрукт ананас - один из популярных продуктов в праздничных блюдах. Яркий вкус и приятная структура фрукта делают его хорошим ингредиентом для салатов. Ананасовые салаты можно увидеть на многих праздничных столах. Ананас часто сочетают с куриным мясом, ветчиной, кукурузой и сыром - эти продукты хорошо дополняют вкус фрукта.
Салат с ананасом, курицей и кукурузой
- 200 г копчёного куриного филе
- 200 г консервированного или свежего ананаса
- 1-2 огурца
- 150 г консервированной кукурузы
- 5 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. соевого соуса
- Соль, перец
Курицу и ананас нарезать одинаковыми кубиками, огурец - соломкой. С кукурузы слить воду. Соединить все ингредиенты, заправить смесью сметаны, соевого соуса, соли и перца.
Салат с ананасом и ветчиной
- 200 г ветчины
- 200 г консервированного или свежего ананаса
- 200 г твёрдого сыра
- 200 г консервированной кукурузы
- 200 г корейской моркови
- 5 ст.л. майонеза
Ветчину нарезать соломкой, ананас - крупными кусочками. Сыр натереть на крупной терке. Посолить и поперчить, добавить кукурузу, морковь и майонез. Перемешать.
Салат с ананасами и маринованными грибами
- 2 луковицы
- 1 ч.л. уксуса 9%
- Соль, сахар
- 300 г отварного куриного филе
- 150 г консервированного или свежего ананаса
- 150 г маринованных шампиньонов
- Майонез
Лук нарезать тонкими полукольцами, обдать кипятком и слить воду. Добавьте к луку уксус, соль и сахар и перемешать. Оставить лук мариноваться. Курицу и ананас нарезать кубиками, шампиньоны разрезать пополам. Добавить к ингредиентам лук без маринада, заправить майонезом и отправить в холодильник на несколько часов.
Салат с ананасом и морепродуктами
- 200 г морского коктейля
- 1 авокадо
- 150 г консервированных ананасов
- 1 луковица
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. лимонного сока
С коктейля и консервированных ананасов слить жидкость. Авокадо очистить от кожуры и нарезать кубиками. Ананас нарезать небольшими кусочками. Лук нарезать полукольцами. Смешать все ингредиенты, заправить оливковым маслом и соком, посолить.
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