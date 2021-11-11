Салат "Шуба" всегда ассоциируется с новогодними праздниками - традиция готовить его в канун зимних торжеств передается из поколения в поколение.
УНИАН откроет главные секреты вкусной селедки под шубой и расскажет, как приготовить салат, который понравится даже искушенным гурманам.
Селедка под шубой - простой рецепт с красной икрой и семгой
- Свекла - 400 гр.
- Морковь - 300 гр.
- Картофель - 200 гр.
- Сельдь (крупная) - 1 шт.
- Семга слабосоленая (филе) - 200 гр.
- Яйца куриные - 2 шт.
- Лук зеленый - 1 пучок.
- Майонез - около 400 гр.
- Соль - по вкусу.
- Икра для украшения.
Читайте такжеКак приготовить домашние сосиски: с этим рецептом справится любойСвеклу, морковь и картофель промыть, не очищая, положить в кастрюлю и варить до готовности. Отварить яйца вкрутую, остывшие овощи натереть на крупной терке. Яйца очистить, белки натереть на крупной терке, желтки - на мелкой. Филе селедки нарезать кубиками, филе семги - полосочками. Зеленый лук измельчить.
На блюдо для салата выложить ингредиенты слоями: половина свеклы, семга, половина моркови, картофель, сельдь, яичные белки, оставшаяся морковь и свекла. Каждый слой нужно смазать майонезом и посолить. Сверху украсить яичными желтками, майонезом, зеленым луком и икрой.
Селедка под шубой с яблоком
- Свекла - 200 гр.
- Морковь - 200 гр.
- Картофель - 250 гр.
- Яблоки - 150 гр.
- Яйца - 4 шт.
- Лук репчатый - 70 гр.
- Сельдь слабосоленая - 300 гр.
- Майонез - 150 гр.
- Яблочный уксус - 10 гр.
Овощи и яйца отварить до готовности, затем картофель, морковь и яблоки нарезать кубиками. Яйца и репчатый лук измельчить, филе селедки разобрать на кусочки. На порционное блюдо выложить селедку и лук, сбрызнуть яблочным уксусом. Смазать майонезом, выложить картофель.
Добавить слой яблок и моркови, снова полить майонезом. Последний слой - яйца, майонез и свекла. Украсить зеленым луком или петрушкой, поставить в холодильник на 2-3 часа.
Рулет селедка под шубой - пошаговый рецепт
- Морковь - 2 шт.
- Свекла - 2 шт.
- Картофель - 3 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Сельдь слабосоленая - 2 шт.
- Яйца - 3 шт.
- Майонез, зеленый лук.
Овощи, не очищая, отварить до готовности. Яйца отварить вкрутую. Положить разделочную доску на стол и застелить ее пищевой пленкой. На нее сверху натереть свеклу и разровнять так, чтобы получился прямоугольник. Сверху выложить тертую морковь, смазать майонезом.
Читайте такжеАппетитная закуска из сала: настоящие украинские рецептыНа одну половину натереть яичные белки, желтки. Затем выложить тертый картофель. Лук нарезать мелко и выложить на картофель. Филе сельди нарезать кусочками и выложить на середину рулета. Весь слой смазать майонезом.
Придерживая пленку, свернуть рулет так, чтобы пленка закрывала его со всех сторон. Готовый рулет убрать в холодильник на 2-3 часа, перед подачей украсить зеленым луком.
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