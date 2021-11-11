Селедка под шубой - обязательное блюдо на любом праздничном столе.

Салат "Шуба" всегда ассоциируется с новогодними праздниками - традиция готовить его в канун зимних торжеств передается из поколения в поколение.

УНИАН откроет главные секреты вкусной селедки под шубой и расскажет, как приготовить салат, который понравится даже искушенным гурманам.

Селедка под шубой - простой рецепт с красной икрой и семгой

Свекла - 400 гр.

Морковь - 300 гр.

Картофель - 200 гр.

Сельдь (крупная) - 1 шт.

Семга слабосоленая (филе) - 200 гр.

Яйца куриные - 2 шт.

Лук зеленый - 1 пучок.

Майонез - около 400 гр.

Соль - по вкусу.

Икра для украшения.

Читайте такжеКак приготовить домашние сосиски: с этим рецептом справится любойСвеклу, морковь и картофель промыть, не очищая, положить в кастрюлю и варить до готовности. Отварить яйца вкрутую, остывшие овощи натереть на крупной терке. Яйца очистить, белки натереть на крупной терке, желтки - на мелкой. Филе селедки нарезать кубиками, филе семги - полосочками. Зеленый лук измельчить.

На блюдо для салата выложить ингредиенты слоями: половина свеклы, семга, половина моркови, картофель, сельдь, яичные белки, оставшаяся морковь и свекла. Каждый слой нужно смазать майонезом и посолить. Сверху украсить яичными желтками, майонезом, зеленым луком и икрой.

Селедка под шубой с яблоком

Свекла - 200 гр.

Морковь - 200 гр.

Картофель - 250 гр.

Яблоки - 150 гр.

Яйца - 4 шт.

Лук репчатый - 70 гр.

Сельдь слабосоленая - 300 гр.

Майонез - 150 гр.

Яблочный уксус - 10 гр.

Овощи и яйца отварить до готовности, затем картофель, морковь и яблоки нарезать кубиками. Яйца и репчатый лук измельчить, филе селедки разобрать на кусочки. На порционное блюдо выложить селедку и лук, сбрызнуть яблочным уксусом. Смазать майонезом, выложить картофель.

Добавить слой яблок и моркови, снова полить майонезом. Последний слой - яйца, майонез и свекла. Украсить зеленым луком или петрушкой, поставить в холодильник на 2-3 часа.

Рулет селедка под шубой - пошаговый рецепт

Морковь - 2 шт.

Свекла - 2 шт.

Картофель - 3 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сельдь слабосоленая - 2 шт.

Яйца - 3 шт.

Майонез, зеленый лук.

Овощи, не очищая, отварить до готовности. Яйца отварить вкрутую. Положить разделочную доску на стол и застелить ее пищевой пленкой. На нее сверху натереть свеклу и разровнять так, чтобы получился прямоугольник. Сверху выложить тертую морковь, смазать майонезом.

Читайте такжеАппетитная закуска из сала: настоящие украинские рецептыНа одну половину натереть яичные белки, желтки. Затем выложить тертый картофель. Лук нарезать мелко и выложить на картофель. Филе сельди нарезать кусочками и выложить на середину рулета. Весь слой смазать майонезом.

Придерживая пленку, свернуть рулет так, чтобы пленка закрывала его со всех сторон. Готовый рулет убрать в холодильник на 2-3 часа, перед подачей украсить зеленым луком.

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Автор: Кристина Кащавцева