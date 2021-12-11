Как просто и легко приготовить Оливье на Новый год 2022, не наделав глупых ошибок, чтобы в итоге все гости ахнули от восторга – читайте на УНИАН.

Классический Оливье в нашей стране давно уже стал добрым, вкусным и сытным символом каждого Нового года. Но если в состав Оливье добавить всего один – недорогой и очень доступный – ингредиент, то вкус салата гостей просто поразит, а вам обеспечит славу кулинарной чудесницы!

Что нужно добавить в салат Оливье, чтобы получился самый вкусный зимний Оливье на радость всем гостям, и что нельзя делать, если не хочешь испортить рецепт – читайте на УНИАН.

Оливье - как вкусно приготовить: самые частые и досадные ошибки

Использовать для заправки салата исключительно майонез: так салат получится слишком жирным. Лучше разбавить майонез пополам со сметаной, а тем, кто следит за фигурой – и вовсе заменить майонез греческим йогуртом. Оливье с мясом или с курицей получится гораздо сытнее и изысканнее на вкус – чем Оливье с колбасой. Заправлять Оливье нужно непосредственно перед тем, как подавать на стол. Хозяйки даже соленые огурцы (которые также могут дать лишний сок) советуют добавлять перед подачей на стол. Это вопрос не только вкуса, но и безопасности: салаты с майонезом нельзя долго хранить (даже в холодильнике). Поэтому чем позже добавлена заправка – тем дольше срок хранения такого салата. Не стоит добавлять в Оливье слишком много горошка (ориентируйтесь на рецепт): это испортит вкус салата, сделает его "простецким" и "незамысловатым". И не стоит использовать замороженный горошек – в самый вкусный Оливье кладут именно консервированные бобовые. Касательно картофеля в Оливье действует то же правило, что и в отношении зеленого горошка: добавлять четко по рецепту. Нельзя экономить на яйцах. Такое "скопидомничанье" пришло к нам из советских времен, когда с продуктами в стране была напряженка. Но именно яйца отвечают за нежность салата: если хотите приготовить настоящий Оливье, то меньше чем тремя яйцами вы никак не обойдетесь.

Оливье - рецепт с секретным ингредиентом

"Волшебный" ингредиент для Оливье обойдется вам всего в 13-15 гривен. Это обычный плавленый сырок - купить его можно в любом магазине - но именно он добавит нежности и пикантности праздничному блюду. В итоге ваш оригинальный Оливье раскроется совершенно новыми, гурманскими оттенками вкуса.

Вам понадобится:

куриные бедра – парочка небольших;

соленые огурцы средние – 3 шт.;

картофелины средние – 4 шт.;

морковь – 2 шт.

куриные яйца – стандартно 3 шт.;

зеленый горошек – 100 г;

лук репчатый – одна луковица;

плавленый сырок – 1 стандартный;

для заправки – по вкусу: майонез, сметана или смешать их в равных пропорциях.

Как готовить:

Отварить куриное мясо в воде с лавровым листом и горошком черного перца – дать остыть – нарезать кубиками. Отварить до готовности картошку с морковкой в "мундире" – дать остыть – только потом очистить от кожуры – нарезать тоже кубиками. Отварить яйца (не меньше 8-10 минут) – порезать на красивые кубики. Соединить в емкости для салата все ингредиенты – потереть туда на терке плавленый сырок – добавить зеленый горошек. Тонко нарезать лук и отдельно огурцы. Соединить и дать отстояться 15 минут: так огурцы выпустят лишний сок (чтобы салат не получился в итоге слишком "мокрым"), а из лука уйдет горечь. Смешать все ингредиенты салата – добавить соль и перец по вкусу – хорошенько перемешать. Добавить заправку и снова перемешать. Можно еще украсить зеленью (например, выложить елочку из петрушки). Всё! Можно перекладывать в праздничный салатник и подавать на стол.

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Автор: Диана Беловодская