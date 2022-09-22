Нежинский салат готовится очень просто и из самых доступных ингредиентов.

Нежинский салат был изобретен на одноименном заводе в советские времена. Закуска получила огромную народную любовь и до сих пор готовится украинскими хозяйками. Сочетание соленого огурца и консервированного лука очень простое, но необычайно вкусное. Подходит к мясу и колбаскам, а также как закуска к спиртному.

Для любителей острого мы ранее публиковали рецепт огурцов по-корейски на зиму.

Нежинский салат из огурцов на зиму

Огурцы - 1 кг.

Лук - 0.5 кг.

Сахар - 0.5 чайн.л.

Перец горошком - 6 шт.

Соль - 2 чайн.л.

Уксус 9% - 1 стол.л.

Укроп - 50 г.

Чтобы салат был красивым, желательно отобрать одинаковые по размеру огурцы. Промыть огурцы и замочить на ночь в холодной воде (так они станут хрустящими). Нарезать огурцы тонкими кольцами. Лук нашинковать тонкими полукольцами. Укроп мелко нарезать вместе со стеблем. Смешать лук, огурцы и укроп в одной миске.

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Простерилизовать банки и крышки. В каждую банку выложить по 1-2 горошине перца. Наполнить банки огурцами и плотно утрамбовать. В каждую банку поровну всыпать соль и сахар, влить уксус. Залить каждую банку кипятком по горлышко.

Поставить банки с салатом в разогретую до 100° духовку на 5 минут. Затем увеличить температуру до 120° и стерилизовать ещё 10 минут. Дать салату остыть и закатать крышками. Хранить в прохладном месте.

Нежинский салат на зиму без стерилизации

Огурцы - 3 кг.

Лук - 1 кг.

Уксус 9% - 100 мл.

Подсолнечное масло - 100 мл.

Сахар - 4 ст.л.

Соль - 2 ст.л.

Перец душистый горошком - 3 шт.

Перец черный молотый - 0,5 ч.л.

Лавровый лист - 3 шт.

Огурцы вымыть и замочить в холодной воде на 3 часа. Нарезать огурцы тонкими кольцами. Лук нарезать тонкими полукольцами. Смешать в большой миске огурцы, лук, сахар, соль и молотый перец. Оставить овощи на 1 час, чтобы они пустили сок.

Влить масло к овощам и поставить на плиту. Довести до кипения и варить овощи 10 минут. Добавить уксус и сразу снять с огня. В чистые банки выложить по одному горошку перца и лавровому листу, а затем утрамбовать салат. Закрыть салат прокипяченными крышками. Накрыть банки толстым одеялом до полного остывания.

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