Приготовленная дома соленая красная рыба получается особенно нежной и вкусной.

Соленая красная рыба домашнего приготовления – невероятно вкусная закуска. Она может стать украшением как повседневного, так и праздничного стола.

Существует множество рецептов засолки красной рыбы в домашних условиях. А главным плюсом ее домашнего приготовления является то, что это блюдо обязательно будет свежим.

Лосось слабосоленый

Лосось - 300 г

Соль - 3 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Тмин - по вкусу

Лосось очистить от чешуи, выпотрошить и разделать. Голову и хвост отрезать. Для засолки взять филе из средней части тушки.

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В кастрюлю всыпать соль и сахар в пропорции 3:1. Добавить семена тмина. Перемешать полученную смесь.

Обвалять филе лосося со всех сторон в смеси и сложить "книжкой".

Накрыть подходящей тарелкой или другой посудой, и обязательно поставить груз. Подержать часа два в тепле, а затем отправить в холодильник на 2-3 суток – в процессе засолки рыбу нужно пару раз перевернуть.

Затем промыть рыбу под струей холодной воды. При необходимости, если солоноватая, подержать в воде, чтобы вымокла. Осушить кухонным полотенцем и нарезать тонкими слайсами. Перед подачей полить их лимонным соком, украсить дольками лимона и зеленью укропа.

Таким образом в целом можно засаливать любую красную рыбу.

Засоленная горбуша

Горбуша (филе) - 400 г

Лук репчатый (мелкая) - 1 шт.

Сахар - 0,25 ч.л.

Растительное масло (рафинированное) - 100 мл

Для рассола

Вода - 1 л

Соль (крупная) - 5 ст.л.

Для засолки подойдет любая горбуша. Замороженную предварительно разморозить, затем разобрать. Лук нарезать кольцами или полукольцами.

Приготовление рассола. Взять кипяченую воду комнатной температуры. В 1 литре растворить 4-5 столовых ложек с горкой крупной засолювальної соли, хорошо перемешать.

Рассол должен быть насыщенным. Проверить его готовность можно так: когда соль полностью растворилась, поместить ломтик сырой картошки – если она плавает на поверхности, значит все правильно. При необходимости добавить соли и дождаться полного растворения.

Размороженное филе обязательно промыть прохладной водой, дать воде стечь, но обсушивать не надо.

Поместить филе в емкость, залить рассол, чтобы рыба была полностью погружена в него. Сверху положить небольшой груз, чтобы филе не всплывало. Закрыть крышкой и оставить на 1 час при комнатной температуре.

Через час рассол слить, рыбу не промывать. Мякоть нарезать ломтиками, срезая с кожи острым ножом. По желанию можно нарезать кусочки вместе с кожей.

Теперь в другой контейнер положить ломтики рыбы (для сбалансированности вкуса можно посыпать щепоткой сахара). Затем вбросить перышки лука и все полить маслом. Все слои повторить, верхний слой – рыба должна быть полностью под маслом. Плотно закрыть крышкой и убрать в холодильник на ночь. Рыбу можно пробовать и раньше, но лучше, чтобы она вызревала в сутки.

Малосольная семга

Семга - 1 кг

Соль - 1 ст.л.

Сахар - 1 ч.л.

Лавровый лист - 6 шт.

Хорошенько промыть рыбу, очистить ее и хорошо просушить. Разрезать семгу на тонкие пласты толщиной примерно в 0,5-1 см.

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Хорошо перемешать соль и сахар. Натереть семгу этой смесью. Сложить рыбу на разделочную доску тонким слоем, затем выложить лавровый лист, далее снова выложить слой рыбы и сверху лавровый лист и так далее.

Когда вся семга будет переведена таким образом, завернуть ее в пергаментную бумагу, положить в тарелку и убрать в холодильник примерно на 2-3 суток. Потом можно лакомиться вкусной соленой семгой.

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Автор: Алина Вишневская