Соленая красная рыба домашнего приготовления – невероятно вкусная закуска. Она может стать украшением как повседневного, так и праздничного стола.
Существует множество рецептов засолки красной рыбы в домашних условиях. А главным плюсом ее домашнего приготовления является то, что это блюдо обязательно будет свежим.
Лосось слабосоленый
- Лосось - 300 г
- Соль - 3 ч.л.
- Сахар - 1 ч.л.
- Тмин - по вкусу
Лосось очистить от чешуи, выпотрошить и разделать. Голову и хвост отрезать. Для засолки взять филе из средней части тушки.
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В кастрюлю всыпать соль и сахар в пропорции 3:1. Добавить семена тмина. Перемешать полученную смесь.
Обвалять филе лосося со всех сторон в смеси и сложить "книжкой".
Накрыть подходящей тарелкой или другой посудой, и обязательно поставить груз. Подержать часа два в тепле, а затем отправить в холодильник на 2-3 суток – в процессе засолки рыбу нужно пару раз перевернуть.
Затем промыть рыбу под струей холодной воды. При необходимости, если солоноватая, подержать в воде, чтобы вымокла. Осушить кухонным полотенцем и нарезать тонкими слайсами. Перед подачей полить их лимонным соком, украсить дольками лимона и зеленью укропа.
Таким образом в целом можно засаливать любую красную рыбу.
Засоленная горбуша
- Горбуша (филе) - 400 г
- Лук репчатый (мелкая) - 1 шт.
- Сахар - 0,25 ч.л.
- Растительное масло (рафинированное) - 100 мл
Для рассола
- Вода - 1 л
- Соль (крупная) - 5 ст.л.
Для засолки подойдет любая горбуша. Замороженную предварительно разморозить, затем разобрать. Лук нарезать кольцами или полукольцами.
Приготовление рассола. Взять кипяченую воду комнатной температуры. В 1 литре растворить 4-5 столовых ложек с горкой крупной засолювальної соли, хорошо перемешать.
Рассол должен быть насыщенным. Проверить его готовность можно так: когда соль полностью растворилась, поместить ломтик сырой картошки – если она плавает на поверхности, значит все правильно. При необходимости добавить соли и дождаться полного растворения.
Размороженное филе обязательно промыть прохладной водой, дать воде стечь, но обсушивать не надо.
Поместить филе в емкость, залить рассол, чтобы рыба была полностью погружена в него. Сверху положить небольшой груз, чтобы филе не всплывало. Закрыть крышкой и оставить на 1 час при комнатной температуре.
Через час рассол слить, рыбу не промывать. Мякоть нарезать ломтиками, срезая с кожи острым ножом. По желанию можно нарезать кусочки вместе с кожей.
Теперь в другой контейнер положить ломтики рыбы (для сбалансированности вкуса можно посыпать щепоткой сахара). Затем вбросить перышки лука и все полить маслом. Все слои повторить, верхний слой – рыба должна быть полностью под маслом. Плотно закрыть крышкой и убрать в холодильник на ночь. Рыбу можно пробовать и раньше, но лучше, чтобы она вызревала в сутки.
Малосольная семга
- Семга - 1 кг
- Соль - 1 ст.л.
- Сахар - 1 ч.л.
- Лавровый лист - 6 шт.
Хорошенько промыть рыбу, очистить ее и хорошо просушить. Разрезать семгу на тонкие пласты толщиной примерно в 0,5-1 см.
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Хорошо перемешать соль и сахар. Натереть семгу этой смесью. Сложить рыбу на разделочную доску тонким слоем, затем выложить лавровый лист, далее снова выложить слой рыбы и сверху лавровый лист и так далее.
Когда вся семга будет переведена таким образом, завернуть ее в пергаментную бумагу, положить в тарелку и убрать в холодильник примерно на 2-3 суток. Потом можно лакомиться вкусной соленой семгой.
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