Хозяюшки продолжают активно делать заготовки на зиму, поэтому самое время запастись беспроигрышными вариантами вкусной консервации. Ранее мы рассказывали, как приготовить ароматную тыквенную кашу - хит осеннего сезона. Сегодня поделимся подборкой несложных салатов на зиму, которые сможет приготовить каждый.
Салаты на зиму с болгарским перцем, помидорами и луком
- помидоры - 2,5 кг;
- огурцы - 1 кг;
- болгарский перец - 0,5 кг;
- репчатый лук - 0.5 кг;
- чеснок - 50 гр;
- свежая петрушка - 25 гр;
- укроп свежий - 25 гр;
- уксус 9% - 40 мл;
- сахар - 3 ст.л;
- соль - 2 ст.л;
- лавровый лист - 5-7 шт;
- черный перец горошком - по вкусу.
Вымыть овощи и зелень, огурцы и лук нарезать полукольцами. Выложить их в большую емкость, пересыпать солью. Удалить плодоножки и семена у перцев, нарезать овощ произвольно. Зелень измельчить, чеснок очистить и нарезать пластинами. Добавить перец, зелень и чеснок к огурцам с луком.
Читайте такжеХрустящие консервированные кабачки: вкусные и простые рецептыПомидоры нарезать дольками или кольцами, выложить в емкость к остальным ингредиентам. Полить овощи маслом, посыпать сахаром, перемешать и оставить на 15-20 минут, чтобы овощи пустили сок. Простерилизовать банки, выложить на дно лавровый лист и перец горошком, затем наполнить банки салатом, влить 1 ч.л уксуса в каждую банку.
Закатать консервацию, перевернуть крышками вниз, накрыть тканью и оставить до остывания. Хранить в прохладном месте.
Салаты на зиму из кабачков, помидоров и болгарского перца
- кабачки - 1 кг;
- помидоры - 1.5 кг;
- болгарский перец - 4 шт;
- чеснок - 5-6 зубчиков;
- сахар - 100 гр;
- соль - 1 ст.л;
- уксус 9% - 1 ст.л;
- масло растительное - 1 ст.л.
Помидоры и кабачки промыть, нарезать кубиками. Болгарский перец очистить от семян и также нарезать. Взять кастрюлю, поместить в нее помидоры, добавить сахар, соль и поставить на огонь. Ни в коем случае нельзя использовать йодированную или экстра соль - только столовую.
Читайте такжеКак приготовить сливовое варенье: 3 невероятных рецептаПеремешать, довести до кипения, затем варить 10 минут. Добавить кабачки и перец, влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, затем варить еще 15 минут. Добавить измельченный чеснок и варить еще 15 минут.
В конце добавить уксус, сразу накрыть крышкой, довести до кипения и снять с огня. Разложить салат по стерилизованным банкам, потом их перевернуть на крышки, укутать тканью и оставить до остывания.
Салаты на зиму - лечо с перцем чили
- огурцы - 0,5 кг;
- помидоры - 0,5 кг;
- перец болгарский - 150 гр;
- белокочанная капуста - 150 гр;
- морковь - 100 гр;
- лук репчатый - 150 гр;
- перец чили - 0,5 стручка;
- сахар - 50 гр;
- соль - 1 ст.л;
- масло растительное - 75 мл;
- уксус 9% - 40 мл;
- петрушка свежая - по вкусу.
Огурцы и помидоры промыть, нарезать полукольцами. Лук очистить, нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать. Болгарский перец нарезать полосками, чили - колечками, а петрушку измельчить. Соединить овощи в миске, посыпать сахаром и солью, влить растительное масло и уксус. Перемешать, оставить на 3 часа.
Банки для консервации простерилизовать, заполнить салатом, закрыть крышками, перевернуть и оставить до полного остывания.
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