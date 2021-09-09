В период холодов сытные аппетитные блюда пользуются большей популярностью, чем летом.

Хозяюшки продолжают активно делать заготовки на зиму, поэтому самое время запастись беспроигрышными вариантами вкусной консервации. Ранее мы рассказывали, как приготовить ароматную тыквенную кашу - хит осеннего сезона. Сегодня поделимся подборкой несложных салатов на зиму, которые сможет приготовить каждый.

Салаты на зиму с болгарским перцем, помидорами и луком

помидоры - 2,5 кг;

огурцы - 1 кг;

болгарский перец - 0,5 кг;

репчатый лук - 0.5 кг;

чеснок - 50 гр;

свежая петрушка - 25 гр;

укроп свежий - 25 гр;

уксус 9% - 40 мл;

сахар - 3 ст.л;

соль - 2 ст.л;

лавровый лист - 5-7 шт;

черный перец горошком - по вкусу.

Вымыть овощи и зелень, огурцы и лук нарезать полукольцами. Выложить их в большую емкость, пересыпать солью. Удалить плодоножки и семена у перцев, нарезать овощ произвольно. Зелень измельчить, чеснок очистить и нарезать пластинами. Добавить перец, зелень и чеснок к огурцам с луком.

Читайте такжеХрустящие консервированные кабачки: вкусные и простые рецептыПомидоры нарезать дольками или кольцами, выложить в емкость к остальным ингредиентам. Полить овощи маслом, посыпать сахаром, перемешать и оставить на 15-20 минут, чтобы овощи пустили сок. Простерилизовать банки, выложить на дно лавровый лист и перец горошком, затем наполнить банки салатом, влить 1 ч.л уксуса в каждую банку.

Закатать консервацию, перевернуть крышками вниз, накрыть тканью и оставить до остывания. Хранить в прохладном месте.

Салаты на зиму из кабачков, помидоров и болгарского перца

кабачки - 1 кг;

помидоры - 1.5 кг;

болгарский перец - 4 шт;

чеснок - 5-6 зубчиков;

сахар - 100 гр;

соль - 1 ст.л;

уксус 9% - 1 ст.л;

масло растительное - 1 ст.л.

Помидоры и кабачки промыть, нарезать кубиками. Болгарский перец очистить от семян и также нарезать. Взять кастрюлю, поместить в нее помидоры, добавить сахар, соль и поставить на огонь. Ни в коем случае нельзя использовать йодированную или экстра соль - только столовую.

Читайте такжеКак приготовить сливовое варенье: 3 невероятных рецептаПеремешать, довести до кипения, затем варить 10 минут. Добавить кабачки и перец, влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, затем варить еще 15 минут. Добавить измельченный чеснок и варить еще 15 минут.

В конце добавить уксус, сразу накрыть крышкой, довести до кипения и снять с огня. Разложить салат по стерилизованным банкам, потом их перевернуть на крышки, укутать тканью и оставить до остывания.

Салаты на зиму - лечо с перцем чили

огурцы - 0,5 кг;

помидоры - 0,5 кг;

перец болгарский - 150 гр;

белокочанная капуста - 150 гр;

морковь - 100 гр;

лук репчатый - 150 гр;

перец чили - 0,5 стручка;

сахар - 50 гр;

соль - 1 ст.л;

масло растительное - 75 мл;

уксус 9% - 40 мл;

петрушка свежая - по вкусу.

Огурцы и помидоры промыть, нарезать полукольцами. Лук очистить, нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать. Болгарский перец нарезать полосками, чили - колечками, а петрушку измельчить. Соединить овощи в миске, посыпать сахаром и солью, влить растительное масло и уксус. Перемешать, оставить на 3 часа.

Банки для консервации простерилизовать, заполнить салатом, закрыть крышками, перевернуть и оставить до полного остывания.

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Автор: Кристина Кащавцева