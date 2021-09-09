Рецепты вкусных салатов на зиму / depositphotos.com

Хозяюшки продолжают активно делать заготовки на зиму, поэтому самое время запастись беспроигрышными вариантами вкусной консервации. Ранее мы рассказывали, как приготовить ароматную тыквенную кашу - хит осеннего сезона. Сегодня поделимся подборкой несложных салатов на зиму, которые сможет приготовить каждый.

Салаты на зиму с болгарским перцем, помидорами и луком

  • помидоры - 2,5 кг;
  • огурцы - 1 кг;
  • болгарский перец - 0,5 кг;
  • репчатый лук - 0.5 кг;
  • чеснок - 50 гр;
  • свежая петрушка - 25 гр;
  • укроп свежий - 25 гр;
  • уксус 9% - 40 мл;
  • сахар - 3 ст.л;
  • соль - 2 ст.л;
  • лавровый лист - 5-7 шт;
  • черный перец горошком - по вкусу.

Вымыть овощи и зелень, огурцы и лук нарезать полукольцами. Выложить их в большую емкость, пересыпать солью. Удалить плодоножки и семена у перцев, нарезать овощ произвольно. Зелень измельчить, чеснок очистить и нарезать пластинами. Добавить перец, зелень и чеснок к огурцам с луком.

Читайте такжеХрустящие консервированные кабачки: вкусные и простые рецептыПомидоры нарезать дольками или кольцами, выложить в емкость к остальным ингредиентам. Полить овощи маслом, посыпать сахаром, перемешать и оставить на 15-20 минут, чтобы овощи пустили сок. Простерилизовать банки, выложить на дно лавровый лист и перец горошком, затем наполнить банки салатом, влить 1 ч.л уксуса в каждую банку.

Закатать консервацию, перевернуть крышками вниз, накрыть тканью и оставить до остывания. Хранить в прохладном месте.

Салаты на зиму из кабачков, помидоров и болгарского перца

  • кабачки - 1 кг;
  • помидоры - 1.5 кг;
  • болгарский перец - 4 шт;
  • чеснок - 5-6 зубчиков;
  • сахар - 100 гр;
  • соль - 1 ст.л;
  • уксус 9% - 1 ст.л;
  • масло растительное - 1 ст.л.

Помидоры и кабачки промыть, нарезать кубиками. Болгарский перец очистить от семян и также нарезать. Взять кастрюлю, поместить в нее помидоры, добавить сахар, соль и поставить на огонь. Ни в коем случае нельзя использовать йодированную или экстра соль - только столовую.

Читайте такжеКак приготовить сливовое варенье: 3 невероятных рецептаПеремешать, довести до кипения, затем варить 10 минут. Добавить кабачки и перец, влить растительное масло, перемешать. Довести до кипения, затем варить еще 15 минут. Добавить измельченный чеснок и варить еще 15 минут.

В конце добавить уксус, сразу накрыть крышкой, довести до кипения и снять с огня. Разложить салат по стерилизованным банкам, потом их перевернуть на крышки, укутать тканью и оставить до остывания.

Салаты на зиму - лечо с перцем чили

  • огурцы - 0,5 кг;
  • помидоры - 0,5 кг;
  • перец болгарский - 150 гр;
  • белокочанная капуста - 150 гр;
  • морковь - 100 гр;
  • лук репчатый - 150 гр;
  • перец чили - 0,5 стручка;
  • сахар - 50 гр;
  • соль - 1 ст.л;
  • масло растительное - 75 мл;
  • уксус 9% - 40 мл;
  • петрушка свежая - по вкусу.

Огурцы и помидоры промыть, нарезать полукольцами. Лук очистить, нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать. Болгарский перец нарезать полосками, чили - колечками, а петрушку измельчить. Соединить овощи в миске, посыпать сахаром и солью, влить растительное масло и уксус. Перемешать, оставить на 3 часа.

Банки для консервации простерилизовать, заполнить салатом, закрыть крышками, перевернуть и оставить до полного остывания.

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Автор: Кристина Кащавцева