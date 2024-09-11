Овощи, консервированные таким способом, получаются невероятно вкусными.

В августе и даже в сентябре практически все украинские хозяйки закрывают кабачки - особенно популярен вариант, когда овощ, благодаря другим ингредиентам, превращается в ананас. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать такие кабачки как ананасы на зиму.

Кабачки как ананасы - рецепт

Известно, что этот овощ способен впитывать аромат и вкус, поэтому закрыть кабачки как ананасы - отличный вариант оригинальной и вкусной закуски на зиму.

Ингредиенты:

1 кг кабачков;

600 мл пакетированного ананасового сока;

1 лимон;

цедра лимона;

200 гр сахара;

10 гр ванильного сахара.

Запоминайте, как готовить кабачки как ананасы с ананасовым соком.

Кабачок вымыть, очистить от кожицы, нарезать кружочками. Внутри каждого кружочка стаканом или кулинарным кольцом сделать отверстия так, чтобы кабачки получились кольцами (как консервированные ананасы). В сотейник вылить ананасовый сок, добавить сахар, также ванильный сахар, перемешать. Выложить кабачки, поставить сотейник на огонь. Варить 15-20 минут, помешивая. Разложить консервированные кабачки как ананасы по стерилизованным банкам, закрыть крышками и убрать на хранение.

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