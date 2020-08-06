Как замариновать сливы на зиму: рецепты пикантной заготовки
Вкусные маринованные сливы на зиму - прекрасное дополнение к различным вкусностям.
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Для их приготовления лучше выбирать твердые и мясистые плоды, от которых будет хорошо отделяться косточка. Заготавливают такие сливы как с косточкой, так и без нее.
Маринованные сливы, в свою очередь, могут быть составной различных салатов, мясных и рыбных блюд или закуской к крепким напиткам. Использовать их можно также для приготовления десертов и пирогов.
Маринованные сливы без стерилизации
- Сливы (синие) - 1,5 кг
- Соль - 2 ч.л.
- Сахар - 170 г
- Уксус - 80 мл
- Лавровый лист - 4 шт.
- Гвоздика - 6 шт.
- Душистый перец - 6 шт.
- Перец горошком - 4 шт.
- Вода - 300 мл
Сливы вымыть, оборвать "хвостики". Каждую из них "наколоть" деревянной палочкой.
На дно стерилизованных баночку положить специи: три гвоздички, две-три горошины черного и душистого перца, пару лавровых листочков, и наполнить сливой "по плечики".
Залить кипятком, накрыть прокипяченными крышками, оставить на 15 минут.
Слить воду из слив, добавить в нее соль, сахар и уксус. Вскипятить.
Залить сливы кипящим маринадом и сразу же закрутить банки крышками.
Пикантные маринованные сливы
- Сливы - 3 кг
- Вода - 2 л
- Сахар - 750 г
- Уксус 9% - 200 мл
- Гвоздичный перец (душистый перец) - 2 шт.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Молотая корица - 0,25 ч. л.
Сливы помыть и перебрать. Затем проколоть плоды, чтобы они лучше промариновались в нескольких местах.
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Банки предварительно простерилизовать на пару или в духовке. Разложить в них сливы и залить кипятком, оставить на 5-6 минут, затем слить.
Приготовление сиропа. В воду высыпать сахар и довести до кипения.
Добавить в сливы специи и залить их сиропом.
Банки закатать, перевернуть, накрыть чем-нибудь теплым. После того, как остынут, перенести в прохладное место.
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