Как замариновать сливы на зиму: рецепты пикантной заготовки

Такие сливы могут быть вкусной закуской или составной салатов или десертов.

Вкусные маринованные сливы на зиму - прекрасное дополнение к различным вкусностям.

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Для их приготовления лучше выбирать твердые и мясистые плоды, от которых будет хорошо отделяться косточка. Заготавливают такие сливы как с косточкой, так и без нее.

Маринованные сливы, в свою очередь, могут быть составной различных салатов, мясных и рыбных блюд или закуской к крепким напиткам. Использовать их можно также для приготовления десертов и пирогов.

Маринованные сливы без стерилизации

Сливы (синие) - 1,5 кг

Соль - 2 ч.л.

Сахар - 170 г

Уксус - 80 мл

Лавровый лист - 4 шт.

Гвоздика - 6 шт.

Душистый перец - 6 шт.

Перец горошком - 4 шт.

Вода - 300 мл

Сливы вымыть, оборвать "хвостики". Каждую из них "наколоть" деревянной палочкой.

На дно стерилизованных баночку положить специи: три гвоздички, две-три горошины черного и душистого перца, пару лавровых листочков, и наполнить сливой "по плечики".

Залить кипятком, накрыть прокипяченными крышками, оставить на 15 минут.

Слить воду из слив, добавить в нее соль, сахар и уксус. Вскипятить.

Залить сливы кипящим маринадом и сразу же закрутить банки крышками.

Пикантные маринованные сливы

Сливы - 3 кг

Вода - 2 л

Сахар - 750 г

Уксус 9% - 200 мл

Гвоздичный перец (душистый перец) - 2 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Молотая корица - 0,25 ч. л.

Сливы помыть и перебрать. Затем проколоть плоды, чтобы они лучше промариновались в нескольких местах.

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Банки предварительно простерилизовать на пару или в духовке. Разложить в них сливы и залить кипятком, оставить на 5-6 минут, затем слить.

Приготовление сиропа. В воду высыпать сахар и довести до кипения.

Добавить в сливы специи и залить их сиропом.

Банки закатать, перевернуть, накрыть чем-нибудь теплым. После того, как остынут, перенести в прохладное место.

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