Мы разобрались, почему у многих кулинаров борщ получается не красный.

Все украинцы согласятся, что нет национального блюда вкуснее, чем борщ. У каждой семьи есть свой любимый рецепт борща. Но многие люди жалуются, что иногда суп получается оранжевого или бледно-розового цвета, даже если его готовят "как у бабушки". А всё потому, что во время варки хозяйки незаметно для себя допускают ошибки, которые влияют на цвет блюда. Мы расскажем, почему борщ не получается красным и как придать ему аппетитный оттенок.

Почему красный борщ теряет цвет - частые ошибки

За алый цвет юшки этом супе отвечает свекла. Если борщ не красный - проблема именно в этом продукте. При приготовлении блюда люди часто допускают ошибки, которые влияют на цвет.

Неправильный сорт свеклы . Для борща выбирайте насыщенную по цвету, почти черную свеклу, которая окрашивает руки при нарезании. Такой овощ хорошо окрасит бульон.

. Для борща выбирайте насыщенную по цвету, почти черную свеклу, которая окрашивает руки при нарезании. Такой овощ хорошо окрасит бульон. Слишком долго готовите свеклу . Если тушить свеклу с остальными овощами больше 15 минут, то она потеряет весь цвет. То же самое будет, если слишком рано добавить натертую свеклу в борщ. Это самая частая причина того, почему борщ светлеет. Попробуйте отварить свеклу отдельно, натереть и добавить в борщ за несколько минут до окончания варки.

. Если тушить свеклу с остальными овощами больше 15 минут, то она потеряет весь цвет. То же самое будет, если слишком рано добавить натертую свеклу в борщ. Это самая частая причина того, почему борщ светлеет. Попробуйте отварить свеклу отдельно, натереть и добавить в борщ за несколько минут до окончания варки. Свекла теряет цвет из-за других овощей . Запомните, что если вы жарите свеклу в сковородке, то делать это нужно отдельно от других овощей. Под воздействием крахмала и щелочных компонентов моркови, лука или капусты свекла теряет красный пигмент. Вот почему ваш борщ оранжевый, как жареные овощи.

. Запомните, что если вы жарите свеклу в сковородке, то делать это нужно отдельно от других овощей. Под воздействием крахмала и щелочных компонентов моркови, лука или капусты свекла теряет красный пигмент. Вот почему ваш борщ оранжевый, как жареные овощи. Свекла пересушилась . Чтобы свекла окрасила борщ в красный цвет, она должна быть сочной. Если же зажарка сухая, то в ней не хватит сока для красивого цвета бульона. Свекла может быть пересушенной, если приготовить её сильно заранее, или не помешивать во время жарки.

. Чтобы свекла окрасила борщ в красный цвет, она должна быть сочной. Если же зажарка сухая, то в ней не хватит сока для красивого цвета бульона. Свекла может быть пересушенной, если приготовить её сильно заранее, или не помешивать во время жарки. Не добавили свекольный сок . Если борщ все же никак не получается красным, то добавьте за несколько минут до окончания варки свекольный сок. Для этого натрите половинку свеклы на мелкой терке и отожмите сок в кастрюлю.

Опытные повара хорошо знают, почему красный борщ теряет цвет. Для решения этой проблемы они советуют после тушения свеклы сбрызнуть её ложкой лимонного сока или посыпать ложкой сахара, а затем добавлять в бульон. Тогда блюдо гарантированно получится красивым и аппетитным.

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