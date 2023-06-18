Не выливайте маринад от оливок - он пригодится вам в выпечке и приготовлении мяса.

После того, как вы съели оливки, не выливайте маринад. Ему можно найти несколько вкусных применений на кухне. В домашних условиях такой рассол не приготовить, а вкус у него хороший. Его можно добавлять в маринады для мяса и овощей, а также в тесто для хлеба.

Обратите внимание, что в пищу можно использовать только маринад от зеленых оливок, поскольку в жидкости от черных и красных маслин содержится глюконат железа - добавка, которая сохраняет их цвет. В больших количествах глюконат вреден для здоровья.

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Маринад для мяса из оливкового рассола

Рассол от оливок - очень вкусный маринад для курицы. Замаринованное в нем мясо получается нежным и ароматным, в меру соленым и очень сочным. Просто залейте кусочки курицы жидкостью от оливок и оставьте в холодильнике на 2-4 часа в зависимости от возраста птицы. Замаринованное мясо не солите. Такую курицу можно пожарить, запечь или приготовить на углях.

Маринад для лука из рассола оливок

В рассоле можно мариновать не только мясо, но и лук - тогда он будет иметь привкус оливок. Это хорошая закуска к мясу, рыбе и шашлыку. Залейте маринадом нарезанный кольцами лук и оставьте в холодильнике на 5-7 дней.

Как применить рассол от оливок в соусах

Оливковый рассол может заменить по вкусу соевый соус. Возможно блюдо с маринадом вам понравится даже больше. Также этот маринад можно влить в зажарку для рассола или солянки.

Хлеб на оливковом рассоле

Жидкость из-под оливок - очень вкусная основа для пышного и душистого хлеба. Хлеб на рассоле получается ароматным и с большим количеством пузырьков, долго не черствеет и имеет итальянский оливковый привкус. Ранее УНИАН писал, как сделать хлеб дома. Просто замените половину воды или кефира в рецепте на рассол, а также не добавляйте в тесто соль.

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