Можно ли есть пожелтевшее старое сало и как вкусно его приготовить - разобрался УНИАН.

Сало - главная гордость украинской кухни, и выбрасывать такой ценный и вкусный продукт очень обидно. Даже если сало пожелтело, обветрилось и стало жестким - ему можно дать "вторую жизнь" и приготовить из него вкусную закуску. Подсказываем несколько вариантов использования старого сала на кухне.

Ранее мы писали, как правильно выбрать сало при покупке, чтобы оно было свежим и качественным.

Можно ли есть старое сало

Если сало пожелтело и обветрилось, то оно долго хранилось. Есть такое сало можно, если его срок хранения не превысил 30 дней в холодильнике и 12 месяцев в морозилке. Однако на вкус старое сало отличается от свежего, к тому же оно более жесткое. После долгого хранения сало может впитывать запах холодильника и соседних продуктов, что также портит вкус продукта.

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Как восстановить старое сало

Если кусок старого сала залежался в холодильнике, ему можно вернуть свежий вкус. Для этого сало выложите в подходящую посуду. Если кусок большой (больше размера ладони), то его нужно нарезать на несколько частей. Залейте старое сало молоком и поставьте на плиту на небольшой огонь на 20 минут. Затем выньте и остудите сало.

Смалец из старого сала

Пожелтевшее старое сало сослужит вам повторную службу, если перетопить его в смалец. Для этого нарежьте сало на небольшие кусочки и пожарьте на горячей сухой сковороде до коричневого цвета. Шкварки можно подать к яичнице или дерунам, а растопленный смалец из сковороды слейте в банку и храните в холодильнике.

Старое соленое сало в борщ

Заправка для борща из старого сала получается даже более ароматной, чем из свежего продукта. Для этого старое соленое сало заливают теплой водой и оставляют на 1 день при комнатной температуре. Затем растирают в ступе с чесноком или перемалывают в мясорубке, и добавляют в борщ в конце варки.

Намазка из старого сала

Сало - 300 г.

Чеснок - 4 зубчика.

Черный перец молотый - 0,5 ч.л.

Паприка сладкая молотая - 0,5 ч.л.

Зелень и соль по вкусу.

Сало с другими ингредиентами перемолоть через мясорубку через мелкую сеточку. Зелень мелко порубить ножом и смешать с намазкой. Хранить намазку из старого сала в холодильнике.

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