В ночь с 6 на 7 июля отмечается мистический праздник Ивана Купала. В этот день принято соблюдать языческие традиции: прыгать через костер, водить хороводы, собирать целебные травы и проводить обряды. Ужин 6 июля - часть ритуалов, а правильно приготовленные блюда принесут благополучие и удачу в ваш дом!

Обетная каша

В старину такую кашу варили всей деревней, весь день угощали бедняков, а вечером то, что останется, доедали сами. Предки верили, что, вкушая яства, они обращаются к духам и могут попросить у тех счастья, любви, достатка и всего необходимого.

ячневая крупа - 1 ст;

вода - 2.5 ст;

соль - 1 ч.л;

сливочное масло - 30 г.

Промойте крупу и просушите её на сковороде, постоянно помешивая и не добавляя масла. В это время наливаем в кастрюлю воды и ставим на огонь. Когда вода закипит, небольшими порциями добавляем крупу. Следом - сливочное масло и соль. Перемешиваем. Накрываем кастрюлю крышкой, убавляем огонь и варим 10-15 минут. Разогреваем духовку. Дожидаемся, пока выкипит вода, выключаем огонь. Ставим кастрюлю в духовку, выключаем огонь и ждем 20 минут. Так нужно, чтобы каша «‎настоялась»‎. По истечении этого времени кашу можно подавать к столу.

Квас

Пращуры верили, что квас не только тонизирует и освежает, но и обладает магическими свойствами. В древности квас не пили просто так - обязательно произносили вслух определенный заговор. Считалось, что высшие силы принесут удачу тому, кто так сделает.

вода - 10 л;

ржаные сухари - 1 кг;

сахар - 750 г;

изюм - 15 г;

пивные дрожжи - 2-3 ст.л;

лист черной смородины - 2-3 шт.

Читайте такжеОбряды на Ивана Купала 2021: ритуалы на любовь, здоровье и красотуПодготовительные этапы: залить сухари горячей водой и настаивать 12 часов. В другую емкость положить листья смородины и также настаивать 3-5 часов. Настой от сухарей процеживаем через сито, соединяем с настоем из листьев, добавляем сахар, дрожжи и оставляем бродить на 4 часа. Полученную смесь снова процеживаем и разливаем по бутылкам. Финальный штрих - в каждую бутылку кладем по 3 изюминки и оставляем квас на 2 дня, чтобы настоялся.

Драники

картофель 4 шт;

мука - 4 ст.л;

яйца - 2 шт;

соль, перец, приправы - по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Моем картофель, очищаем его от кожуры, натираем на терке. Добавляем яйца, муку и соль. Перемешиваем. Наливаем в сковороду масло и ложкой выкладываем смесь порционно. Жарим на среднем огне до готовности, периодически переворачивая.

Вареники с вишней

3 стакана муки;

3/4 стакана воды;

2 яйца;

соль;

4 стакана вишен;

1/2 стакана сахара.

Смешиваем муку, соль, яйца и воду так, чтобы получилось эластичное тесто. Раскатываем его на горизонтальной ровной поверхности, но не слишком тонко. Так, чтобы вишня внутри теста «‎удержалась». Вишни моем, удаляем из них плодоножку и косточку. Перекладываем в емкость, сверху посыпаем сахаром. Накрываем крышкой и настаиваем 20-30 минут. Затем откидываем на дуршлаг, чтобы слить сок. Стаканом вырезаем кружочки из теста, кладем вишню внутрь, заворачиваем каждый кусочек теста, скрепляя края. Варим в подсоленной воде 5-7 минут после того, как вареники всплывут. Приготовленные изделия осторожно достаем из кастрюли так, чтобы не повредить тесто. Подаем к столу с маслом и сметаной

Пирог с яйцом и луком заливной

Для начинки:

4 яйца;

большой пучок зеленого лука;

соль – по вкусу.

Для теста:

1/2 ч. л. соли;

7 ст. л. муки;

1/2 ч. л. разрыхлителя;

225 г сметаны;

3 яйца.

Яйца, которые нужны для начинки, отвариваем, чистим и мелко режем. Соединяем с луком и солью. Готовим тесто: взбиваем венчиком или миксером яйца вместе со сметаной и солью. Просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем в смесь. Половину теста выливаем в форму, смазанную маслом. Сверху выкладываем начинку. Заливаем оставшимся тестом, ровняем. Отправляем в разогретую до 180°C духовку, выпекаем 45 минут.

Нельзя обойти стороной и травяные чаи, которые также были обязательным угощением на праздник Ивана Купала. Дары флоры, собранные вечером 6 июля, обладают целебной силой, поэтому вы можете смело делать травяные настои и чаи, соединяя вместе травы, которые вам нравятся.

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Автор: Кристина Кащавцева