С 28 июня по 11 июля длится Петров пост или Апостольский пост. Это первый многодневный пост лета. Приурочен он к празднику Павла и Петра 12 июля. Цель поста состоит в телесном и духовном очищении человека. Очень важно встретить праздник двух апостолов и учеников Христа с чистыми мыслями.
Петров пост 2021 - дата
Апостольский пост не имеет постоянной даты начала, ведь зависит от дня празднования Пасхи. В этом году он начнется в понедельник, 28 июня.
Однако заканчивается Петропавловский пост всегда в один и тот же день – 11 июля, то есть накануне праздника Петра и Павла. Соответственно, неодинаковой является и продолжительность данного поста в разные годы: от одной до шести недель.
В 2021 году Петров пост, в частности, продлится 14 дней – с 28 по 11 июля.
Что можно и запрещено есть в Петров пост
Петропавловский пост – не строгий. Как и в любой пост, главным запретом в течение него является употребление мяса, молочных продуктов и яиц, а также, соответственно, блюд из них. На время поста также стоит отказаться от распития алкогольных напитков и других вредных привычек.
Читайте такжеИвана Купала 2021: какого числа, история и традиции празднованияОснову постного стола должна составлять зелень и блюда из нее, крупы, грибы, фрукты и ягоды, которых в данный период предостаточно. Поскольку пост не строгий, в определенные дни допускаются определенное послабление, в частности, употребление рыбы, а также разрешается выпить немного вина.
Так, по понедельникам можно есть горячую пищу без растительного масла.
По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешается лакомиться рыбой. Ее можно кушать и в праздник Рождества Иоанна Предтечи (7 июля), на какой бы день он не пришелся.
В среду и пятницу нужно соблюдать строгий пост – сухоядение. В эти дни разрешается есть, в частности, хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.
Петров пост 2021: календарь питания по дням
- 28 июня (понедельник) - разрешается горячая пища без растительного масла
- 29 июня (вторник) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом
- 30 июня (среда) - сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 1 июля (четверг) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты
- 2 июля (пятница) - сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 3 июля (суббота) - разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом
- 4 июля (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино
- 5 июля (понедельник) - разрешается горячая пища без растительного масла
- 6 июля (вторник) - разрешаются блюда из рыбы, грибов, пища с растительным маслом
- 7 июля (среда) - Рождество Иоанна Предтечи. По случаю праздника разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, выпить немного вина
- 8 июля (четверг) - допускается употреблять в пищу рыбу и морепродукты
- 9 июля (пятница) - сухоядение, то есть потребление пищи растительного происхождения, не прошедшей термическую обработку: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
- 10 июля (суббота) - разрешается есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом, вино
- 11 июля (воскресенье) - разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино
Правила и запреты Петрова поста
Читайте такжеДень Конституции Украины 2021: какого числа, история и интересные факты об Основном законеАпостольский пост, как и любой из четырех многодневных постов в году, призывает к самосовершенствованию, к победе над грехами и страстями. Поэтому, кроме ограничений в питании, на протяжении его следует также соблюдать ряд других рекомендаций, направленных на очищение тела и души человека.
Во время Петрова поста необходимо ограничить посещение развлекательных мероприятий и шумных застолий. Нельзя ругаться матом, ссориться, завидовать и осуждать. Также следует ограничить просмотр телевизора, пользование интернетом и соцсетями.
По церковным канонам, в пост не приветствуется свадьба. Запрещается также гадать, производить магические ритуалы и обряды.
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