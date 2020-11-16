Сырный суп – это всегда очень вкусно. А такой аппетитный супчик с грибами просто не может не нравиться!
Приготовленные с сыром супы получаются очень насыщенными, сытными, ароматными и нежными, их великолепный сливочный вкус поражает. К тому же варится это первое блюдо довольно просто.
Сырный суп с грибами
- Шампиньоны - 300 г
- Картофель - 480 г
- Лук - 120 г
- Морковь - 60 г
- Плавленый сырок - 90 г
- Вода - 1,2 л
- Соль - по вкусу
- Растительное масло - 1 ст. л.
Картофель промыть, почистить и нарезать небольшими кусочками. Залить порезанный картофель чистой холодной водой, добавить немного соли и довести до кипения. Варить 15 минут.
Читайте такжеСочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы с грибамиШампиньоны промыть, нарезать небольшими ломтиками. Лук и морковь почистить и измельчить: лук – небольшими кубиками, а морковь – натереть на крупной терке.
Выложить лук и морковь на разогретую сковороду с маслом, немного обжарить и добавить нарезанные шампиньоны. Обжаривать все, периодически помешивая, чтобы испарилась основная масса жидкости из шампиньонов. Грибочки должны слегка подрумяниться.
Добавить зажарку из овощей и шампиньонов в кастрюлю с картофелем, довести до кипения и проварить минуту.
Плавленый сырок нарезать или натереть на терке. Добавить его в суп. Снять суп с огня и дать постоять 5 минут. Еще раз перемешать блюдо. Подавать суп желательно в горячем виде, по своему желанию добавить свежую зелень.
Суп сырный с грибами и курицей
- Шампиньоны крупные - 3 шт.
- Картофель средний - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Сыр плавленый - 100 г
- Голень куриная - 1 шт.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Лук зеленый - для подачи
- Чеснок - 1 зубчик
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Зелень - по желанию
Овощи помыть, обсушить и почистить. Снять кожу с куриной ножки, залить водой и варить 10-15 минут.
Нарезать кубиками картофель, добавить в кастрюлю, варить 15 минут. Мелко нарезать репчатый лук.
Натереть морковь на крупной терке.
Шляпки грибов очистить от кожуры, нарезать небольшими кусочками. Обжарить в небольшом количестве масла.
Куриное мясо отделить от кости, разобрать на волокна, измельчить плавленый сыр и надрезать зубчик чеснока.
Добавить сыр, курицу, чеснок и зажарку в суп. Постоянно помешивая, варить 10 минут, посолить и поперчить по вкусу. Выключить плиту, накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут. Суп хорошо сочетается с сухариками или гренками, зеленым луком или зеленью.
Грибной суп-пюре с сыром
- Белые грибы - 500 г
- Лук - 60 г
- Оливковое масло - 60 мл
- Чеснок - 1 зубчик
- Овощной бульон - 700 мл
- Петрушка - 10 г
- Зеленый лук - 20 г
- Сливки - 100 мл
- Пармезан - 50 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Грибы перебрать, хорошенько помыть и нарезать на крупные кусочки (часть можно порезать пластинками для украшения готового блюда).
Читайте такжеНежное ризотто с грибами: как приготовить аппетитное блюдоПочистить и нарезать кубиками лук. Очистить и измельчить зубчик чеснока.
Петрушку и зеленый лук помыть, обсушить. Лук мелко порубить, петрушку можно оставить веточками, а можно тоже мелко порубить.
Пармезан натереть на средней терке.
Положить на средний огонь большой сотейник, добавить масло. Когда оно разогреется, выложить в сотейник лук. Обжаривать его, помешивая в течение 5 минут. Затем добавить чеснок и грибы, готовить все, не прекращая помешивать, еще 5 минут.
Влить в сковороду бульон, довести до кипения, после чего убавить огонь на минимум и тушить под закрытой крышкой 8 минут.
Перелить в подходящую емкость и измельчить с помощью блендера в пюре, после чего полученную массу перелить в кастрюльку. Довести до кипения, добавить сливки, соль, перец, перемешать и подержать 2-3 минуты на огне.
Высыпать пармезан, перемешать и сразу убрать суп с огня. Разложить суп по тарелкам, украсить рубленой зеленью, а также можно поджаренными пластинками грибов или сухариками.
Вас также могут заинтересовать другие рецепты:
- Изысканный торт Эстерхази: как приготовить легендарный десерт
- Вкус, знакомый с детства: как приготовить вкусное пирожное Картошка
- Рецепт домашней шаурмы: простые рецепты сытного блюда
- Вкусные блюда из брокколи: как приготовить суп, запеканку и пирог
- Ароматные грибы в сметане: как приготовить вкусное блюдо в нежном соусе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram