Такой супчик всегда получается очень насыщенным и сытным.

Сырный суп – это всегда очень вкусно. А такой аппетитный супчик с грибами просто не может не нравиться!

Приготовленные с сыром супы получаются очень насыщенными, сытными, ароматными и нежными, их великолепный сливочный вкус поражает. К тому же варится это первое блюдо довольно просто.

Сырный суп с грибами

Шампиньоны - 300 г

Картофель - 480 г

Лук - 120 г

Морковь - 60 г

Плавленый сырок - 90 г

Вода - 1,2 л

Соль - по вкусу

Растительное масло - 1 ст. л.

Картофель промыть, почистить и нарезать небольшими кусочками. Залить порезанный картофель чистой холодной водой, добавить немного соли и довести до кипения. Варить 15 минут.

Читайте такжеСочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы с грибамиШампиньоны промыть, нарезать небольшими ломтиками. Лук и морковь почистить и измельчить: лук – небольшими кубиками, а морковь – натереть на крупной терке.

Выложить лук и морковь на разогретую сковороду с маслом, немного обжарить и добавить нарезанные шампиньоны. Обжаривать все, периодически помешивая, чтобы испарилась основная масса жидкости из шампиньонов. Грибочки должны слегка подрумяниться.

Добавить зажарку из овощей и шампиньонов в кастрюлю с картофелем, довести до кипения и проварить минуту.

Плавленый сырок нарезать или натереть на терке. Добавить его в суп. Снять суп с огня и дать постоять 5 минут. Еще раз перемешать блюдо. Подавать суп желательно в горячем виде, по своему желанию добавить свежую зелень.

Суп сырный с грибами и курицей

Шампиньоны крупные - 3 шт.

Картофель средний - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр плавленый - 100 г

Голень куриная - 1 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Лук зеленый - для подачи

Чеснок - 1 зубчик

Оливковое масло - 1 ст. л.

Зелень - по желанию

Овощи помыть, обсушить и почистить. Снять кожу с куриной ножки, залить водой и варить 10-15 минут.

Нарезать кубиками картофель, добавить в кастрюлю, варить 15 минут. Мелко нарезать репчатый лук.

Натереть морковь на крупной терке.

Шляпки грибов очистить от кожуры, нарезать небольшими кусочками. Обжарить в небольшом количестве масла.

Куриное мясо отделить от кости, разобрать на волокна, измельчить плавленый сыр и надрезать зубчик чеснока.

Добавить сыр, курицу, чеснок и зажарку в суп. Постоянно помешивая, варить 10 минут, посолить и поперчить по вкусу. Выключить плиту, накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут. Суп хорошо сочетается с сухариками или гренками, зеленым луком или зеленью.

Грибной суп-пюре с сыром

Белые грибы - 500 г

Лук - 60 г

Оливковое масло - 60 мл

Чеснок - 1 зубчик

Овощной бульон - 700 мл

Петрушка - 10 г

Зеленый лук - 20 г

Сливки - 100 мл

Пармезан - 50 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Грибы перебрать, хорошенько помыть и нарезать на крупные кусочки (часть можно порезать пластинками для украшения готового блюда).

Читайте такжеНежное ризотто с грибами: как приготовить аппетитное блюдоПочистить и нарезать кубиками лук. Очистить и измельчить зубчик чеснока.

Петрушку и зеленый лук помыть, обсушить. Лук мелко порубить, петрушку можно оставить веточками, а можно тоже мелко порубить.

Пармезан натереть на средней терке.

Положить на средний огонь большой сотейник, добавить масло. Когда оно разогреется, выложить в сотейник лук. Обжаривать его, помешивая в течение 5 минут. Затем добавить чеснок и грибы, готовить все, не прекращая помешивать, еще 5 минут.

Влить в сковороду бульон, довести до кипения, после чего убавить огонь на минимум и тушить под закрытой крышкой 8 минут.

Перелить в подходящую емкость и измельчить с помощью блендера в пюре, после чего полученную массу перелить в кастрюльку. Довести до кипения, добавить сливки, соль, перец, перемешать и подержать 2-3 минуты на огне.

Высыпать пармезан, перемешать и сразу убрать суп с огня. Разложить суп по тарелкам, украсить рубленой зеленью, а также можно поджаренными пластинками грибов или сухариками.

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Автор: УНИАН