Кексы из творога - очень вкусная, аппетитная и полезная домашняя выпечка.
Приготовить мягкие и пышные кексы несложно – главное придерживаться рецепта приготовления и иметь специальные формочки для их выпекания.
Для более яркого вкуса в творожные кексы часто добавляют орехи, сухофрукты или фрукты. Чаще всего делают кексики с изюмом, готовят также творожно-лимонные, творожно-банановые, творожно-шоколадные кексы.
Творожные кексы
- Мука - 1 ст.
- Творог - 250 г
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 1 ст.
- Сливочное масло - 150 г
- Ванильный сахар - 1 пакетик (10 г)
- Разрыхлитель - 1,5 ч. л.
- Вяленая клюква - горсть
- Белая шоколадная глазурь - 1 упаковка
Сливочное масло растопить и остудить.
Творог растереть с яйцами, сахаром и ванильным сахаром. Влить растопленное масло, хорошо перемешать до однородности.
Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоПостепенно всыпать муку с разрыхлителем, должно получиться однородное густое тесто.
Вяленую клюкву вымыть, залить кипятком на 15-20 минут. Смыть воду, ягоды обсушить, добавить в тесто и перемешать. Вместо клюквы можно взять изюм, курагу либо другие сухофрукты.
Разложить тесто по формочкам для выпечки.
Выпекать творожные кексы в предварительно разогретой до 180℃ духовке в течение 35-45 минут. Готовность проверить с помощью деревянной шпажки: если она сухая – кексики готовы.
Готовые кексы вынуть из форм и остудить на решетке.
Шоколадную глазурь приготовить согласно инструкции на упаковке. Украсить кексы шоколадной глазурью, дать застыть в течение 5-10 минут.
Творожно-шоколадные кексы
- Мука - 200 г
- Масло сливочное - 125 г
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 60 мл
- Сахар - 180 г
- Какао - 3 ст. л.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
Для творожного слоя
- Творог, протертый через сито (или творожный сыр) - 150 г;
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 50 г
Муку просеять вместе с разрыхлителем и какао.
Два яйца разбить в миску и добавить к ним сахар. Взбить миксером до получения пышной, однородной массы.
Растопленное и слегка остывшее сливочное масло, а также молоко добавить в яичную массу, еще раз взбить.
Добавить яичную массу в смесь муки, разрыхлителя и какао. Очень хорошо все перемешать силиконовой лопаткой. Тесто должно получиться однородным, гладким и не жидким.
Соединить перетертый через сито творог (или творожный сыр), яйцо и сахар. Все тщательно перемешать.
Разложить тесто по формочкам, заполняя их на 1/2 объема. Сверху выложить по 2 чайных ложки творожной смеси.
Отправить кексы в разогретую духовку и выпекать при температуре 200℃ примерно 15-20 минут. Готовность проверить зубочисткой: если она выходит из выпечки сухой – кексы спеклись.
Творожные кексы с ягодами, шоколадом и орехами
- Мука - 180 г
- Творог 9% - 200 г
- Масло сливочное (размягченное) - 100 г
- Сахар - 160 г
- Яйца (крупные) - 2 шт.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Ванилин - 1,5 г
- Разрыхлитель - 10 г
Для начинки
- Ягоды черной смородины замороженные (или другие ягоды) - по вкусу
- Шоколад - по вкусу
- Фундук (или любые другие орехи) - по вкусу
Для украшения
- Сахарная пудра - по вкусу
- Миндальные лепестки - по вкусу
С помощью миксера соединить размягченное сливочное масло, сахар, соль и ванилин (взбивать примерно 3 минуты).
Читайте такжеАроматный пирог с вареньем: как приготовить невероятную выпечкуДобавить творог и перемешать до однородной консистенции. Добавить яйца, еще раз хорошо взбить.
Муку соединить с разрыхлителем и частями просеять к остальным компонентам, перемешивая миксером или лопаткой. Замесить довольно густое тесто.
Включить духовку и разогреть до температуры 180℃.
В формы для кексов выложить бумажные капсулы либо можно взять силиконовые формы.
Выложить часть теста в формочки. Положить начинку.
Сверху накрыть начинку тестом, заполняя формы на 2/3, так как во время выпекания тесто хорошо поднимается. По желанию сверху посыпать лепестками миндаля.
Выпекать кексы с начинкой при 180℃ в течение 25-30 минут. Готовые кексики можно украсить сахарной пудрой.
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