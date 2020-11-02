Такие кексики будут хорошим дополнением к кофе или чаю.

Кексы из творога - очень вкусная, аппетитная и полезная домашняя выпечка.

Приготовить мягкие и пышные кексы несложно – главное придерживаться рецепта приготовления и иметь специальные формочки для их выпекания.

Для более яркого вкуса в творожные кексы часто добавляют орехи, сухофрукты или фрукты. Чаще всего делают кексики с изюмом, готовят также творожно-лимонные, творожно-банановые, творожно-шоколадные кексы.

Творожные кексы

Мука - 1 ст.

Творог - 250 г

Яйца - 3 шт.

Сахар - 1 ст.

Сливочное масло - 150 г

Ванильный сахар - 1 пакетик (10 г)

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Вяленая клюква - горсть

Белая шоколадная глазурь - 1 упаковка

Сливочное масло растопить и остудить.

Творог растереть с яйцами, сахаром и ванильным сахаром. Влить растопленное масло, хорошо перемешать до однородности.

Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоПостепенно всыпать муку с разрыхлителем, должно получиться однородное густое тесто.

Вяленую клюкву вымыть, залить кипятком на 15-20 минут. Смыть воду, ягоды обсушить, добавить в тесто и перемешать. Вместо клюквы можно взять изюм, курагу либо другие сухофрукты.

Разложить тесто по формочкам для выпечки.

Выпекать творожные кексы в предварительно разогретой до 180℃ духовке в течение 35-45 минут. Готовность проверить с помощью деревянной шпажки: если она сухая – кексики готовы.

Готовые кексы вынуть из форм и остудить на решетке.

Шоколадную глазурь приготовить согласно инструкции на упаковке. Украсить кексы шоколадной глазурью, дать застыть в течение 5-10 минут.

Творожно-шоколадные кексы

Мука - 200 г

Масло сливочное - 125 г

Яйца - 2 шт.

Молоко - 60 мл

Сахар - 180 г

Какао - 3 ст. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Для творожного слоя

Творог, протертый через сито (или творожный сыр) - 150 г;

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 50 г

Муку просеять вместе с разрыхлителем и какао.

Два яйца разбить в миску и добавить к ним сахар. Взбить миксером до получения пышной, однородной массы.

Растопленное и слегка остывшее сливочное масло, а также молоко добавить в яичную массу, еще раз взбить.

Добавить яичную массу в смесь муки, разрыхлителя и какао. Очень хорошо все перемешать силиконовой лопаткой. Тесто должно получиться однородным, гладким и не жидким.

Соединить перетертый через сито творог (или творожный сыр), яйцо и сахар. Все тщательно перемешать.

Разложить тесто по формочкам, заполняя их на 1/2 объема. Сверху выложить по 2 чайных ложки творожной смеси.

Отправить кексы в разогретую духовку и выпекать при температуре 200℃ примерно 15-20 минут. Готовность проверить зубочисткой: если она выходит из выпечки сухой – кексы спеклись.

Творожные кексы с ягодами, шоколадом и орехами

Мука - 180 г

Творог 9% - 200 г

Масло сливочное (размягченное) - 100 г

Сахар - 160 г

Яйца (крупные) - 2 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Ванилин - 1,5 г

Разрыхлитель - 10 г

Для начинки

Ягоды черной смородины замороженные (или другие ягоды) - по вкусу

Шоколад - по вкусу

Фундук (или любые другие орехи) - по вкусу

Для украшения

Сахарная пудра - по вкусу

Миндальные лепестки - по вкусу

С помощью миксера соединить размягченное сливочное масло, сахар, соль и ванилин (взбивать примерно 3 минуты).

Читайте такжеАроматный пирог с вареньем: как приготовить невероятную выпечкуДобавить творог и перемешать до однородной консистенции. Добавить яйца, еще раз хорошо взбить.

Муку соединить с разрыхлителем и частями просеять к остальным компонентам, перемешивая миксером или лопаткой. Замесить довольно густое тесто.

Включить духовку и разогреть до температуры 180℃.

В формы для кексов выложить бумажные капсулы либо можно взять силиконовые формы.

Выложить часть теста в формочки. Положить начинку.

Сверху накрыть начинку тестом, заполняя формы на 2/3, так как во время выпекания тесто хорошо поднимается. По желанию сверху посыпать лепестками миндаля.

Выпекать кексы с начинкой при 180℃ в течение 25-30 минут. Готовые кексики можно украсить сахарной пудрой.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН