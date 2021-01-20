Вкусности в мультиварке готовится довольно просто и очень вкусны с чаем или кофе.

Свежеиспеченные домашние вкусности – что может быть лучше к чаю или кофе? Вкусные пироги, торты, кексы и даже капризные бисквиты можно приготовить в мультиварке. Она значительно упрощает процесс приготовления выпечки и сокращает время, проведенное у плиты.

Кекс с какао и вишней в мультиварке

Мука - 1,5 ст.

Яйца - 4 шт.

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Растительное масло - 5 ст. л.

Какао - 3 ст. л.

Молоко - 1/3 ст.

Сахар - 150 г

Ванильный сахар - 10 г

Белый шоколад - 150 г

Вишня - 150 г

Яйца взбить с сахаром. Добавить растительное масло, ванильный сахар, просеянную с разрыхлителем муку и замесить тесто.

Читайте такжеСочная и ароматная буженина: как вкусно запечь свинину в духовкеЧашу мультиварки смазать растительным маслом и вылить в нее половину теста.

В остальное тесто добавить молоко и какао, перемешать. Молока может понадобиться чуть больше или меньше – важно, чтобы темное и белое тесто были одинаковы по консистенции.

Аккуратно вылить темное тесто на белое, стараясь их не смешать.

Сверху на темное тесто выложить вишню. Вишню лучше брать сушеную или вяленую, так как замороженная может пустить много сока, несмотря на сцеживание.

Выпекать в режиме "Выпечка" примерно 65 минут. Если вишня очень сочная, то может понадобиться и 80 минут.

Готовый кекс посыпать тертым белым шоколадом и еще выпекать 5-10 минут, чтобы он расплавился. Вынуть готовый кекс из формы и остудить.

Простой сырный десерт

Творог - 200 г

Сахар - 1 ст. л.

Кокосовая стружка - 1 ст. л.

Яйца - 2 шт.

Растереть яйца с сахаром. Добавить творог и растереть до однородности. Добавить щепотку соли и ложку кокосовой стружки.

Разложить тесто по формочкам, наполнив каждую на 2/3 объема. Положить их в мультиварку, включить режим "Выпечка" на 40 минут.

Пирог с грушей и шоколадом

Мука пшеничная - 1 ст.

Сахар - 1 ст.

Растительное масло - 0,5 ст.

Яйцо куриное - 3 шт.

Разрыхлитель теста - 1 ч. л.

Ванилин - щепотка

Груша - 2 шт.

Шоколадные капли - 50 г

Растительное масло и одно яйцо взбить миксером на большой скорости до белой пышной массы. Оставшиеся яйца взбить с сахаром и ванилином в течение 4-5 минут.

Соединить 2 яичные смеси и перемешать лопаткой или миксером на низкой скорости. Муку соединить с разрыхлителем и просеять. Затем аккуратно лопаткой вмешать в тесто движениями снизу вверх.

Груши помыть и очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать небольшими кубиками, вместе с шоколадными каплями вмешать в тесто.

Чашу мультиварки смазать растительным маслом, выложить тесто. В мультиварке выпекать на режиме "Выпечка" в течение 60-65 минут. Проверять пирог на готовность деревянной шпажкой.

Когда пирог будет готов, дать ему постоять в форме 10-15 минут, затем аккуратно перевернуть на блюдо.

Рыбный пирог с зеленым луком

Мука - 250 г

Вода - 80 мл

Сливочное масло - 15 г

Сахар - 1 ч. л.

Куриные яйца - 1 шт.

Дрожжи - 15 г

Соль - 0,5 ч. л.

Для начинки

Куриные яйца - 2 шт.

Зеленый лук - 0,5 г

Скумбрия консервированная - 240 г

Растворить сахар в теплой воде с дрожжами (свежими). Оставить подходить на 10 минут в теплом месте.

Читайте такжеВатрушки с творогом: как приготовить нежную и ароматную выпечкуКак только появится пенная шапка, продолжить дальше. Перелить дрожжи в широкую миску, добавить к ним яйцо, соль, просеянную муку и замесить тесто. Добавить размягченное сливочное масло. В результате должно получиться нежное, мягкое тесто. Закрыть пищевой пленкой миску и положить в теплое место на 1 час.

Порубить мелко вареные яйца и зеленый лук. Рыбу размять вилкой вместе с маслом. Смешать яйца, лук и рыбу. Отложить начинку в сторону.

Подошедшее тесто выложить на рабочую поверхность. Поделить на 2 части и раскатать каждую. Должно получиться 2 круга по диаметру чаши мультиварки с учетом бортиков.

Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и выложить на дно часть теста, оформив бортики в 4 см высотой. На тесто выложить начинку. Сверху закрыть второй частью теста и защипать края.

Включить режим "Выпечка" в мультиварке на 40 минут. Затем вынуть горячий пирог, перевернуть его нижней стороной вверх и печь еще 20 минут.

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Автор: УНИАН