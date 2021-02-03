Выпечка на молоке – воздушная, нежная и очень вкусная. Приготовить можно печенье, кексы, пирожки и пироги. К тому же такая выпечка может быть не только сладкой.
Молочные коржики
- Мука пшеничная - 420 г
- Сахар - 200 г
- Молоко - 100 мл
- Масло сливочное - 100 г
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
- Яйцо - 1 шт.
- Желток - 1 шт.
- Вода (или молоко) - 1 ч. л.
- Сахар - для посыпки
Просеять муку вместе с разрыхлителем.
На плите довести до кипения молоко с сахаром и ванильным сахаром.
Читайте такжеНежная творожная запеканка: как приготовить невероятную вкуснятину с ягодамиВзбить блендером масло. Вмешать яйцо. Добавить остывший молочный сироп.
Всыпать муку. Быстро замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.
Достав из холодильника, раскатать до толщины 0,6-0,7 см и вырезать круглые коржики диаметром примерно 9-10 см.
Сверху смазать желтком с водой или посыпать сахаром.
Выпекать лепешки при температуре 210°С примерно 12 минут.
Маффины на молоке
- Мука пшеничная - 240 г
- Молоко - 240 мл
- Сахар - 150 г
- Разрыхлитель - 2 ч. л.
- Соль - щепотка
- Яйца - 2 шт.
- Сливочное масло - 60 г
- Ванильный экстракт - 1 ч. л.
- Лайм (или лимон) - 1 шт.
Смешать все сухие ингредиенты - муку, сахар, разрыхлитель, соль и цедру.
В другой емкости смешать яйца, молоко, растопленное сливочное масло и ванильный экстракт. Хорошо перемешать с помощью венчика.
Смешать мучную и молочную смеси. Перемешать до однородности.
Полученную смесь залить в формочки для маффинов. Выпекать около 20 минут в духовке при температуре 180°С. Когда шапки маффинов станут золотистыми – они готовы. Перед подачей к столу можно посыпать маффины сахарной пудрой.
Заливной пирог на молоке
- Пшеничная мука - 2 ст.
- Куриные грудки - 200 г
- Молоко - 300 мл
- Куриные яйца - 2 шт.
- Твердый сыр (островатый, с ярко выраженным вкусом) - 100 г
- Зелень - по вкусу
- Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
- Растительное масло - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу
- Сахар - по вкусу
Зелень вымыть и откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода. Затем мелко ее нарезать.
Сыр натереть его на крупной терке.
Читайте такжеВкуснейший торт "Молочная девушка": как приготовить нежный десертКуриные грудинки отварить в подсоленной воде до готовности, дать немного остыть и мелко нарезать поперек мясных волокон.
Приготовление начинки. Смешать курицу, сыр и зелень. Немного присолить по вкусу.
Взбить миксером молоко, соль, сахар и яйца до легкого увеличения смеси в объеме, то есть до устойчивых пузырьков.
Добавить разрыхлитель. Частями ввести муку, просеивая ее. Перемешать тесто миксером до однородного состояния.
Разогреть духовку до 200°С. Форму смазать растительным маслом, вылить в нее половину теста. Сверху ровным слоем распределить всю начинку.
Вылить сверху остальное тесто, чтобы весь пирог был покрыт.
Отправить его в духовку на 30-40 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой: если она получается абсолютно сухой – значит пирог готов.
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