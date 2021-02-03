На молоке можно готовить не только сладости, но и другую выпечку.

Выпечка на молоке – воздушная, нежная и очень вкусная. Приготовить можно печенье, кексы, пирожки и пироги. К тому же такая выпечка может быть не только сладкой.

Молочные коржики

Мука пшеничная - 420 г

Сахар - 200 г

Молоко - 100 мл

Масло сливочное - 100 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Яйцо - 1 шт.

Желток - 1 шт.

Вода (или молоко) - 1 ч. л.

Сахар - для посыпки

Просеять муку вместе с разрыхлителем.

На плите довести до кипения молоко с сахаром и ванильным сахаром.

Читайте такжеНежная творожная запеканка: как приготовить невероятную вкуснятину с ягодамиВзбить блендером масло. Вмешать яйцо. Добавить остывший молочный сироп.

Всыпать муку. Быстро замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.

Достав из холодильника, раскатать до толщины 0,6-0,7 см и вырезать круглые коржики диаметром примерно 9-10 см.

Сверху смазать желтком с водой или посыпать сахаром.

Выпекать лепешки при температуре 210°С примерно 12 минут.

Маффины на молоке

Мука пшеничная - 240 г

Молоко - 240 мл

Сахар - 150 г

Разрыхлитель - 2 ч. л.

Соль - щепотка

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 60 г

Ванильный экстракт - 1 ч. л.

Лайм (или лимон) - 1 шт.

Смешать все сухие ингредиенты - муку, сахар, разрыхлитель, соль и цедру.

В другой емкости смешать яйца, молоко, растопленное сливочное масло и ванильный экстракт. Хорошо перемешать с помощью венчика.

Смешать мучную и молочную смеси. Перемешать до однородности.

Полученную смесь залить в формочки для маффинов. Выпекать около 20 минут в духовке при температуре 180°С. Когда шапки маффинов станут золотистыми – они готовы. Перед подачей к столу можно посыпать маффины сахарной пудрой.

Заливной пирог на молоке

Пшеничная мука - 2 ст.

Куриные грудки - 200 г

Молоко - 300 мл

Куриные яйца - 2 шт.

Твердый сыр (островатый, с ярко выраженным вкусом) - 100 г

Зелень - по вкусу

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Растительное масло - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Сахар - по вкусу

Зелень вымыть и откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода. Затем мелко ее нарезать.

Сыр натереть его на крупной терке.

Читайте такжеВкуснейший торт "Молочная девушка": как приготовить нежный десертКуриные грудинки отварить в подсоленной воде до готовности, дать немного остыть и мелко нарезать поперек мясных волокон.

Приготовление начинки. Смешать курицу, сыр и зелень. Немного присолить по вкусу.

Взбить миксером молоко, соль, сахар и яйца до легкого увеличения смеси в объеме, то есть до устойчивых пузырьков.

Добавить разрыхлитель. Частями ввести муку, просеивая ее. Перемешать тесто миксером до однородного состояния.

Разогреть духовку до 200°С. Форму смазать растительным маслом, вылить в нее половину теста. Сверху ровным слоем распределить всю начинку.

Вылить сверху остальное тесто, чтобы весь пирог был покрыт.

Отправить его в духовку на 30-40 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой: если она получается абсолютно сухой – значит пирог готов.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН