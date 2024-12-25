У вас получится воздушная творожная запеканка с манкой и сметаной, которую можно съесть на завтрак или подать в качестве десерта.

Творожная запеканка с манкой - это привычное блюдо для украинцев. Благодаря легкому приготовлению и недорогим ингредиентам ее часто делают в садике для детей, а потому многие помнят этот десерт еще с детства.

Запеканка творожная - рецепт которой мы рассмотрим - подойдет даже тем, кто следит за весом.

Творожная запеканка - рецепт без вреда для фигуры

Творожная запеканка в духовке готовится очень просто. Для приготовления вам понадобятся:

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обезжиренный творог - 500 граммов;

яйца - 2 шт;

сметана - 1 ст.л;

молоко - 1 ст.л;

манная крупа - 2 ст.л;

сода - 0,5 ч.л;

сливочное масло - 1 ст.л;

изюм - по вкусу;

соль - щепотка;

лимонная кислота - на кончике ножа;

сахар - 3 ст.л.

Для начала залейте кипятком изюм и отложите. Творог разотрите вилкой. Отделите белки от желтков. В желтки добавьте соль, перемешайте и перелейте их в творог. Туда же добавьте все ингредиенты, кроме сахара и белков. Перемешайте и отложите на 20 минут, чтобы манка набухла.

Белки взбейте с сахаром до пышной пены. Перелейте ее в творожную массу и аккуратно перемешайте. Смажьте форму маслом, переместите в нее тесто и выпекайте около 20-30 минут. Затем остудите в форме - масса должна стабилизироваться. После этого можно доставать и подавать ко столу. По желанию украсьте сахарной пудрой или топингом.

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