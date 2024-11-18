Как приготовить пышные сырники, рецепт которых у вас будут просить все знакомые.

Сырники - это очень популярное блюдо, которое пробовал почти каждый, но не все умеют готовить. Они прекрасно подходят для завтрака и в качестве десерта к чашечке кофе.

Рассмотрим, как приготовить сырники, которые получатся даже у того, кто не дружит с кулинарией.

Простые сырники - рецепт с манкой

Сырники с манкой получаются особенно нежными, с хрустящей корочкой сверху. Для приготовления вам понадобятся:

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творог - 500 г;

манная крупа - 100 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 4 ст.л.;

мука - 4 ст.л.;

соль - шепотка;

растительное масло для жарки.

Соедините вместе все ингредиенты. У вас должна получиться однородная смесь.

Далее формируем сырники. Особенно удобно для этого использовать стакан - просто накройте емкостью сырник и вращайте, формируя его круглыми стенками.

Обжаривайте творожный десерт на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета.

Готовые сырники стоит подавать горячими, посыпав сахаром или вместе с вареньем, сметаной или медом.

Если хотите приготовить сырники в духовке, то это будет даже проще. Для начала разогрейте духовку до 180 градусов, выложите на противень сырники из творога и выпекайте около 20 минут до золотистого цвета.

Сырники с шоколадом

Когда захочется чего-то особенного, можно приготовить сырники из творога с шоколадом. Для них вам понадобятся:

творог - 500г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 1/4 стакана;

ванильный экстракт - 0,5 ч.л.;

мука - 2 ст.л.;

темный шоколад - 50 г;

масло для жарки.

В миске смешайте все ингредиенты, кроме шоколада. У вас должно получиться гладкое тесто.

Разогрейте масло на сковороде. Выложите на поверхность 2-3 ложки теста, формируя сырники, а внутрь поставьте кусочек шоколада.

Готовьте до золотистого цвета. Подавать такие сырники нужно теплыми или подогретыми, чтобы шоколад внутри был мягким.

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