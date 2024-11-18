Сырники - это очень популярное блюдо, которое пробовал почти каждый, но не все умеют готовить. Они прекрасно подходят для завтрака и в качестве десерта к чашечке кофе.
Рассмотрим, как приготовить сырники, которые получатся даже у того, кто не дружит с кулинарией.
Простые сырники - рецепт с манкой
Сырники с манкой получаются особенно нежными, с хрустящей корочкой сверху. Для приготовления вам понадобятся:
- творог - 500 г;
- манная крупа - 100 г;
- яйца - 2 шт.;
- сахар - 4 ст.л.;
- мука - 4 ст.л.;
- соль - шепотка;
- растительное масло для жарки.
Соедините вместе все ингредиенты. У вас должна получиться однородная смесь.
Далее формируем сырники. Особенно удобно для этого использовать стакан - просто накройте емкостью сырник и вращайте, формируя его круглыми стенками.
Обжаривайте творожный десерт на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета.
Готовые сырники стоит подавать горячими, посыпав сахаром или вместе с вареньем, сметаной или медом.
Если хотите приготовить сырники в духовке, то это будет даже проще. Для начала разогрейте духовку до 180 градусов, выложите на противень сырники из творога и выпекайте около 20 минут до золотистого цвета.
Сырники с шоколадом
Когда захочется чего-то особенного, можно приготовить сырники из творога с шоколадом. Для них вам понадобятся:
- творог - 500г;
- яйца - 2 шт.;
- сахар - 1/4 стакана;
- ванильный экстракт - 0,5 ч.л.;
- мука - 2 ст.л.;
- темный шоколад - 50 г;
- масло для жарки.
В миске смешайте все ингредиенты, кроме шоколада. У вас должно получиться гладкое тесто.
Разогрейте масло на сковороде. Выложите на поверхность 2-3 ложки теста, формируя сырники, а внутрь поставьте кусочек шоколада.
Готовьте до золотистого цвета. Подавать такие сырники нужно теплыми или подогретыми, чтобы шоколад внутри был мягким.
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