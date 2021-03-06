В понедельник 8 марта в Украине начнется Масленичная неделя - веселый праздник, который сопровождается традицией готовки и поедания блинов. Блины на Масленицу могут иметь как соленую, так и сладкую начинку. Нежные блинчики с яблоком станут прекрасным дополнением к чаю или кофе на Масленичной неделе.
Рецепт блинов с яблоками
- Сахарная пудра - 2 ст.л.
- Сливочное масло - 50 г.
- Корица по вкусу.
Для блинов:
- Пшеничная мука - 150 г.
- Молоко - 250 г.
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 1.5 ст.л.
- Сливочное масло - 2 ст.л.
Для начинки:
- Яблоки - 5 шт.
- Лимонный сок - 50 г.
- Корица - 1 ч.л.
- Бадьян - 1 шт.
- Сахар - 2 ст.л.
- Крахмал - 1 ч.л.
- Сливочное масло - 60 г.
Муку просеять в миску, смешать с сахаром и солью. Добавить 2 яйца и несколько ложек молока, взбить миксером. Хорошо вымесить тесто, чтобы не было комочков. Небольшими порциями вливать молоко и замешивать миксером. Оставить готовое тесто на 15 минут. Яблоки очистить и нарезать средним кубиком, обжарить на сковороде на сливочном масле.
Через пару минут добавить к яблокам палочку корицы, бадьян, сок лимона и сахар, тушить 7 минут. Если начинка для блинов слишком жидкая, добавить немного крахмала. Оставить начинку остывать. В тесто для блинов добавить растительное масло и пожарить тонкие блинчики. На каждый блин выложить 5 ст.л. начинки и завернуть рулетиком. Подавать с сахарной пудрой.
Читайте также другие рецепты:
- Борщ в мультиварке - простой рецепт любимого украинского супа
- Блинчики с мясом: как приготовить аппетитные вкусности к Масленице
- Аппетитные блины с творогом: как приготовить невероятные налистники на Масленицу
- Блинчики с икрой - как приготовить изысканное лакомство к Масленице
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram