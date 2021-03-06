Сладкие и нежные блинчики - прекрасный десерт к Масленице.

В понедельник 8 марта в Украине начнется Масленичная неделя - веселый праздник, который сопровождается традицией готовки и поедания блинов. Блины на Масленицу могут иметь как соленую, так и сладкую начинку. Нежные блинчики с яблоком станут прекрасным дополнением к чаю или кофе на Масленичной неделе.

Рецепт блинов с яблоками

Сахарная пудра - 2 ст.л.

Сливочное масло - 50 г.

Корица по вкусу.

Для блинов:

Пшеничная мука - 150 г.

Молоко - 250 г.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 1.5 ст.л.

Сливочное масло - 2 ст.л.

Для начинки:

Яблоки - 5 шт.

Лимонный сок - 50 г.

Корица - 1 ч.л.

Бадьян - 1 шт.

Сахар - 2 ст.л.

Крахмал - 1 ч.л.

Сливочное масло - 60 г.

Муку просеять в миску, смешать с сахаром и солью. Добавить 2 яйца и несколько ложек молока, взбить миксером. Хорошо вымесить тесто, чтобы не было комочков. Небольшими порциями вливать молоко и замешивать миксером. Оставить готовое тесто на 15 минут. Яблоки очистить и нарезать средним кубиком, обжарить на сковороде на сливочном масле.

Через пару минут добавить к яблокам палочку корицы, бадьян, сок лимона и сахар, тушить 7 минут. Если начинка для блинов слишком жидкая, добавить немного крахмала. Оставить начинку остывать. В тесто для блинов добавить растительное масло и пожарить тонкие блинчики. На каждый блин выложить 5 ст.л. начинки и завернуть рулетиком. Подавать с сахарной пудрой.

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Автор: Екатерина Пулатова